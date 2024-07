BSH mit neuem Vertriebschef für Zentraleuropa

Wechsel in der Vertriebsleitung der BSH Hausgeräte: Harald Friedrich verlässt das Unternehmen nach 34 Jahren zum 31. Juli. An seiner Stelle übernimmt Enrico Hoffmann zum 1. September die Leitung des Vertriebsbereichs Deutschland mit gleichzeitiger Verantwortung für die Märkte Österreich, Schweiz und Ungarn.

Hoffmann wechselt von seiner Position als Head of Sales & Marketing BSH Elettrodomestici Italia in die Verantwortung für Zentraleuropa. Er bringt laut einer Mitteilung des Unternehmens umfassende Vertriebs- und Managementkompetenz aus den vergangenen zwei Jahrzehnten in Südafrika, der Schweiz und Italien mit.

Harald Friedrich startete seine Karriere 1990 bei der NEFF, einer BSH-Tochter, und bekleidete in den darauffolgenden Jahren verschiedene Positionen im Vertrieb und im Marketing auf nationaler und internationaler Ebene. Von 2011 bis 2022 war Friedrich Geschäftsführer der Robert Bosch Hausgeräte in Deutschland und seit Januar 2023 als Head of Sales and Marketing länder- und markenübergreifend für das Großgerätegeschäft in der Region Zentraleuropa verantwortlich.