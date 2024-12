Brief an mein jüngeres Ich, Folge 36: Clemens Strauss (Eurowings) 

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Clemens Strauss von Eurowings. Er appelliert sein jüngeres Ich dazu, zu träumen – und durchaus ein bisschen übermutig zu sein.

Lieber Clemens,

Falls dir je die Gelegenheit gegeben wird, deine 20er erneut zu erleben – sei es durch eine magische Wendung oder vielleicht sogar eine Wiedergeburt – dann hör gut zu. Das Leben ist wie eine Achterbahn: Manchmal rasant und überwältigend, gelegentlich gemächlich und aussichtsreich, hier und da furchteinflößend, aber meistens überraschend und schön. Es lässt sich nicht vorhersehen, und das ist das Beste daran. Ob beruflich oder privat, der Trick ist, die Fahrt mit offenen Armen zu genießen.

Während du dir deine Ziele steckst, vergiss nie, auch groß zu träumen – und das ruhig ein bisschen übermütig. Doch nimm auf dem Weg ein paar Erkenntnisse mit, die dir wirklich weiterhelfen werden:

1. Höflichkeit kommt nie aus der Mode

Egal, wie sehr sich die Welt um dich herum verändert: Freundlichkeit und gute Manieren verlieren nie ihren Wert. Pünktlich zu sein, Versprechen einzuhalten, einen höflichen Umgangston zu pflegen – das sind die kleinen Dinge, die immer zählen werden. Es mag schlicht wirken, doch oft machen sie den entscheidenden Unterschied, sowohl im Berufsleben als auch privat.

2. Soziale Kompetenz ist und bleibt ein unsichtbarer Karriere-Turbo – sei Mensch!

Wenn du beruflich vorankommen oder sogar ein Unternehmen auf Erfolgskurs bringen willst, werden deine sozialen Fähigkeiten oft mehr bewirken als Fachwissen allein. Klar, du wirst technisches Know-how brauchen, aber in einer Welt, die zunehmend vernetzt ist und in der sich Wissen schnell verbreitet, sind deine Soft Skills das, was dich abhebt. Menschen verstehen, gut kommunizieren, Teamgeist zeigen – das sind die Talente, die in keiner Stellenanzeige stehen, aber Gold wert sind.

3. Unbefangenheit hält deinen Ideenmotor am Laufen

Eines ist sicher: Veränderungen bleiben ein fester Bestandteil deines Lebens. Sei offen, stelle Dinge infrage und hab den Mut, auch mal in eine andere Richtung zu denken. Das bedeutet nicht, immer gegen den Strom zu schwimmen, sondern Gelegenheiten zu sehen, die anderen vielleicht entgehen. Manchmal steckt die beste Lösung genau dort, wo niemand hinschaut.

Genieß die kommenden Jahre. Sie bringen vielleicht die eine oder andere Falte mit sich, aber sie sind auch reich an Momenten, die dich zum Lächeln bringen.

Viele Grüße,

Clemens