Brief an mein jüngeres Ich, Folge 33: Simone Gudlick (Henkel) 

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Simone Gudlick, Marketing Director Germany bei Henkel. Sie schreibt darüber, immer an den eigenen Weg zu glauben.

Liebe Simone,

hier ein paar Dinge, die ich Dir gerne mitgeben möchte: Bleib dran und fokussiere Dich! Du wirst sehen, auch wenn es am Anfang mal Rückschläge gibt – es lohnt sich, durchzuhalten.

Nicht immer ist aller Anfang leicht. Mit dem super Abitur in der Tasche wirst Du voller Elan ins Studium starten. Deine erste Euphorie wird jedoch schnell einen Dämpfer bekommen: Im ersten Semester wird es Dich kalt erwischen und Deine Erfolgsquote bei den Klausuren – na ja, 50 Prozent… (ich weiß, das wird hart!). Auch Dein Wunschpraktikum bei Deinem heutigen Arbeitgeber wirst Du erst im zweiten Versuch bekommen. Mein Learning? Dranbleiben, fokussieren, immer an Deinen Plan A glauben und Dich nicht vom Weg abbringen lassen.

Verlass Dich bei Deiner Jobwahl auf Dein Bauchgefühl, statt auf andere zu hören! Auch wenn andere Deine Entscheidungen nicht immer nachvollziehen werden („das ist als Next Step zu groß, zu klein, wie soll das gehen, mit Kind?“) – bleib bei dem, was Du willst! Genau diese Entscheidungen werden Dir neue Perspektiven eröffnen. Klar, es wird Momente geben, in denen Du zweifeln wirst. Versuche Klarheit zu bekommen und lass es an Dir abprallen! Umgebe Dich mit Menschen, die Dir Rückenwind geben und Deine Ambitionen unterstützen!

Und das Allerwichtigste: Finde die Balance! Dein Job ist wichtig und wenn man für etwas brennt, dann stürzt man sich voll rein. Das ist auch gut so. Trotzdem ist es wichtig, dass „Engagement“ nicht zur „Identifikation“ wird. Definiere Dich auch über Familie, Freunde und Freizeit! Das ist soooo wichtig! Nimm Dir Zeit für Dich selbst, reise, erlebe Neues! Nutze Dein Studium für Praktika – aber eben auch, um die Welt zu entdecken! Aus heutiger Sicht sage ich Dir: Bleib immer neugierig!

Und noch was: Kinder und Karriere? It‘s possible! Natürlich wird es Herausforderungen geben, aber mit dem richtigen Partner und einem starken Team an Deiner Seite kannst Du beides haben. Vertraue darauf, dass Du mit Deinem positiven Mindset Deinen Weg findest!

Mit Liebe,

Deine Simone

