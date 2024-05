Brief an mein jüngeres Ich, Folge 27: Julia Straschil

Liebe Julia,

du bist gerade mit dem Abitur fertig geworden und träumst davon, Hoteleinkäuferin für große Reisekonzerne wie die Tui zu werden. Aus heutiger Sicht großartig – dich damals aber in tiefe Verzweiflung werfend –, stellst du im BWL-Studium fest, dass dein Wunsch nicht so einfach zu realisieren sein wird.

Du arbeitest in den Semesterferien als Sport- und Kinder-Animateurin in verschiedenen Destinationen in Südeuropa und lernst aus vielen Gesprächen mit der Zentrale und vor Ort, dass der Alltag in der Reisebranche wenig mit deinen Vorstellungen und noch weniger mit TV-Serien wie „Hotel“ oder „Sterne des Südens“ zu tun hat. Nach außen strahlend, lenkst du dich mit viel Freude und Energie sowie tollen Kollegen, Horden von Tourist*innen und Kindern in Wasser-Aerobic-Kursen, Misswahlen und Piratenschatzsuchen vom Alltag ab. Nach innen fragst du dich ständig verzweifelt: „What’s next?“. Ich würde dir so gerne zurufen: „Hab Vertrauen ins Leben und das, was kommt! Die richtigen Türen öffnen sich zur richtigen Zeit, wenn du offen für Neues bist und bleibst!“

Stattdessen quälst du dich, dank guter Ratschläge aus dem Bekanntenkreis, erstmal durch ein Steuerberater-Praktikum. Dein Umfeld ist begeistert („wird immer gebraucht, gutes Gehalt, krisensicher“) – du bis es weniger. Dir fehlen Farbe und Kreativität im Job. Der große „Aha-Moment“ kommt erst Monate später: Dein Einstieg als Marketing-Praktikantin bei Kellogg’s ändert alles. Du bist 24/7 in deinem Element, stehst mit Freude morgens auf, liebst deine Produkte und Projekte und meist auch deinen Chef und deine Kolleg*innen (platonisch!). Ab hier läuft es beruflich rund. Nicht immer einfach und nicht immer schmerzlos, aber immer mit der Erkenntnis, dass es etwas gibt, das dich beruflich erfüllt.

Du wirst im Marketing und als Führungskraft später von deinem Struggle und deinen Umwegen profitieren. Deine Erfahrungen im Umgang mit Menschen, ungeplanten Ereignissen und Improvisation werden deine Empathie, Flexibilität und Durchsetzungskraft, dein Durchhaltevermögen und nicht zuletzt auch dein Netzwerk stärken. Du wirst am Ende mehr reisen, mehr Hotels und mehr von der Welt sehen, als du dir je erträumt hast.

Und zu wissen, dass – wenn es im Job mal nicht so laufen sollte – du immer wieder zurück in die Beach Clubs kannst, sind doch sonnige Aussichten.

Trust, smile and shine on!