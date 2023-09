Bewegungstracking mit Tiefgang

„Visa kooperiert mit der virtuellen Influencerin Lij.“ Diese News klingt zunächst harmlos. Dahinter verbirgt sich allerdings eine erstaunliche Story mit Zukunftspotenzial. Die Hauptakteure sind eine Twitch-Moderatorin, ihre digitale Zwillingsschwester, außerdem ein Tech-Unternehmen, eine transformierte Marke, sowie die gemeinsame Mission, Female Empowerment in virtuelle Welten zu tragen. Ein Gesamtpaket, das nicht nur die Gen Z begeistert, sondern nun mit Visa auch eine erste Markenpartnerschaft nach sich gezogen hat. Aber der Reihe nach.

Im Mittelpunkt der neuen Visa-Partnerschaft steht die virtuelle Influencerin Lij, die als digitaler Zwilling von Twitch-Moderatorin Jil Andert agiert. Üblicherweise sind virtuelle Influencerinnen rein computergeneriert und werden mit statischen Fotos in Social-Media-Bilder-Netzwerken in Szene gesetzt. Lij jedoch ist anders: Sie wird von der Moderatorin live und in Echtzeit gesteuert. Dadurch wirkt die Avatarin ziemlich lebendig.

Dank einer Motion-Capture-Technologie, mit der die Körperbewegungen der Moderatorin erfasst und auf den digitalen Avatar übertragen werden, kann Lij unter anderem auf der Livestreaming-Plattform Twitch live auftreten und somit eine authentische Verbindung zu ihrer Community aufbauen. Diese Authentizität unterscheidet sie von bisherigen virtuellen Influencerinnen. Die Mission von Lij ist es, jungen Frauen in virtuellen Welten eine glaubwürdige digitale Vorbildfigur zu bieten. Sollte die Relevanz digitaler Avatare weiter zunehmen, dürfte dies ein richtungsweisender Schritt sein. Generell könnten in den verschiedenen Metaversen digitale Influencer*innen insbesondere der Gen Z Orientierung bieten.

Female Empowerment goes Metaverse

Hinter dem Projekt stehen die Miss Germany Studios, ein Familienunternehmen, das seit 1927 die Wahl der „Miss Germany“ durchführt, sowie das Animationsstudio Woodblock. Die Marke „Miss Germany“ ist seit 2019 kein Schönheitswettbewerb mehr und hat sich völlig neu definiert. Mit dem Award „Miss Germany“ werden heutzutage Frauen ausgezeichnet, die soziale Verantwortung übernehmen, als Vorbild fungieren und damit eine weltoffene und moderne Gesellschaft prägen. Die Motion-Tracking-Fähigkeiten von Woodblock – mit dem das Familienunternehmen ein Joint Venture eingegangen ist – ermöglichen es, die Gedanken des Female Empowerment in virtuelle Welten zu transportieren.

Visa setzt durch die Kooperation mit Lij ein deutliches Zeichen für Diversität und Inklusion im virtuellen Raum. Nicht zuletzt kann sich der Zahlungsdienstleister auf diese Weise eine neue Art der Kommunikation mit jungen Zielgruppen erschließen und vom Austausch mit der Gen Z-Community lernen. In einem ersten Twitch-Livestream brachte Visa Lij bereits mit der Paracycling-Weltmeisterin und mehrfachen Paralympic Medaillengewinnern Denise Schindler zusammen. In den kommenden Monaten sind weitere Livestreams mit Gästen aus dem Sportbereich geplant, an denen sich die Community beteiligen kann.

Inwieweit virtuelle Influencer*innen nicht nur klassische Streaming-Plattformen, sondern auch die Metaversen beleben können, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeiten für Marken und Marketing sind jedoch vielversprechend: Influencer-Partnerschaften, Sponsoring, Events, eigenen Metaverse-Standorte oder auch NFTs bieten im Web3 noch viel Raum für kreative Kampagnen. Dabei eine Brücke in die reale Welt zu schlagen, ist nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Jil und Lij zeigen, wie es funktionieren kann.

Schon gehört?

OpenAI startet in Kürze die Künstliche Intelligenz DALL-E 3 für die Bildgenerierung. Sie soll nicht nur bessere Ergebnisse liefern als die Vorgängerversion, sondern auch leichter zu bedienen sein, da sie auf ChatGPT basieren wird. Wer Bilder mit dieser KI generieren möchte, muss also kein Prompt Engineering lernen. DALL-E 3 wird Anfang Oktober für ChatGPT Plus- und Enterprise-Kunden verfügbar sein, später soll man sie auch via API und auf der ChatGPT-Website nutzen können.

Auch YouTube setzt auf KI und vereinfacht damit das Content Marketing. Mit „YouTube Create“ hat die Videoplattform eine neue App angekündigt, mit der sich Videos direkt am Smartphone bearbeiten lassen. Neben diversen Bearbeitungsfeatures können mit Hilfe einer KI auch Videos und Bildhintergründe generiert werden. Zuerst werden nur ausgewählte Creator die App nutzen können, im kommenden Jahr soll sie für alle verfügbar sein.

In diesem Sinne. Bleiben Sie inspiriert!