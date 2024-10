Auf der Mission gesunde Haut 

Seit dem 1. Juli ist Philipp Beckmann neuer Geschäftsführer bei Dermasence. Im Interview verrät er, was ihn in seinen ersten Wochen überrascht und herausgefordert hat und spricht über seine Pläne für den internationalen Markt.

Philipp Beckmann, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als neuer Geschäftsführer bei Dermasence in einem Satz zusammen.

Die ersten 99 Tage waren für mich eine super aufregende und abwechslungsreiche Zeit voller Herausforderungen und mit einem definitiv unvorhersehbaren Arbeitsalltag.

Welchen Eindruck haben Sie in den ersten Wochen aus der neuen Perspektive gewonnen?

Ich habe auf spannende und dynamische Weise erlebt, wie Mitarbeiter*innen und Unternehmensprozesse mit Marktgegebenheiten und Käuferdynamiken wie Zahnräder ineinandergreifen. Besonders fasziniert hat mich, wie vielfältig unsere Belegschaft ist und welche Chancen sich daraus für das Unternehmen ergeben. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten lerne ich Tag für Tag besser kennen.

Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

Wie sehr die verschiedenen Persönlichkeiten den beruflichen Alltag und Arbeitsprozesse mitgestalten und dadurch standardisierte Prozesse im positiven Sinne durchbrechen.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Ich hätte nicht damit gerechnet, dass meine Rolle als Geschäftsführer häufig eine vermittelnde Funktion ist, die verschiedene Bereiche zusammenbringt.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur bei Dermasence von der an Ihren früheren Wirkungsstätten?

Gemeinsam treten wir als Team für unsere „Mission gesunde Haut“ an. Es herrscht ein sehr familiärer Charakter, der sowohl intern als auch extern ein Willkommensgefühl vermittelt. Das liegt vor allem auch an der Größe unseres mittelständischen Unternehmens, die sich von der Größe meiner vorangegangenen Stationen unterscheidet. Mein Wunsch ist, dass dies auch mit unserem zukünftigen Wachstum so bleibt: Jeder hilft jedem – wir sind freundlich und kollaborativ.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

Getreu dem Motto „Never Change a Running System“ habe ich mir die Unternehmensabläufe erst einmal in Ruhe angeschaut und analysiert. Es gibt an der einen oder anderen Stelle Veränderungspotenzial, das ich durchaus erkenne. Diese möchte ich an ausgewählten Stellen und auch in angemessener Geschwindigkeit umsetzen. Dabei ist mir wichtig, dass alle Mitarbeiter*innen mitgenommen werden und sich niemand von den Veränderungen abgehängt fühlt.

Welche weiteren Pläne haben Sie für das Unternehmen Dermasence?

Einerseits möchte ich die Marke Dermasence im deutschen Markt weiter ausbauen und „White Spots“ identifizieren. International wollen wir unsere Distribution erweitern und die Markenbekanntheit bei gleichzeitiger Stärkung des Markenkerns der „medizinischen Hautpflege“ steigern. Das internationale Wachstum und die Expansion in europäische und interkontinentale Märkte sind unser Ziel. Unser Leitspruch „Wir wissen, was die Haut zum Gesundsein braucht“ gilt für alle Menschen – weltweit!

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Wir haben vakante Stellen im Managementteam nachbesetzt, unter anderem im Vertrieb und im Supply Chain Management. Auf dem Weg zur Kreation einer globalen Geschäftseinheit haben wir das International Business Development weiter institutionalisiert und im Unternehmen verankert. Hierfür haben wir weitere Data-Science-Prozesse im Unternehmen etabliert und interne Prozesse angepasst, um unser Geschäftsmodell skalierbar zu machen.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Philipp Beckmann und Dermasence sagen?

People know what skin needs to be healthy – worldwide! Dermasence hat sich als Marke mit dermatologischen Wurzeln und der einzigartigen Wirkkraft aus der pharmakologischen Pflanzenwelt zu einem globalen Player entwickelt – wir helfen Menschen auf allen Kontinenten, ihre Hautprobleme erfolgreich zu behandeln.