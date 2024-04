5 Fragen an … Kya Sainsbury-Carter

Frau Sainsbury-Carter, dank der KI-Euphorie ist Microsoft derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt. Wie will Microsoft Advertising dazu beitragen, die Gewinne in 2024 zu steigern?

Wir wollen ein umfassendes Ökosystem schaffen, das Werbetreibenden, Agenturen und Publishern gleichermaßen einen Mehrwert bietet. Dabei konzentrieren wir uns darauf, das Nutzererlebnis innerhalb unseres Ökosystems zu verbessern. Indem wir sicherstellen, dass die Verbraucher*innen positive Interaktionen mit Anzeigen haben, erhöhen wir nicht nur die Interaktionsraten, sondern schaffen auch eine attraktivere Plattform für Werbetreibende.

KI ist ein wichtiges Thema. Wie setzt Microsoft Advertising KI ein, um die Effektivität von Suche und Werbung zu verbessern?

KI ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Zum einen setzen wir KI ein, um bestehende Werbekampagnen zu verbessern. Auf diese Weise machen wir den Werbeprozess effektiver. Außerdem führen wir in der Microsoft-Werbeplattform Copilot ein. Diese Funktion fungiert als intelligenter Assistent, der Werbetreibende bei der Verwaltung ihrer Kampagnen unterstützt. Sie vereinfacht viele Aufgaben wie zum Beispiel: Kampagnen aufbauen, Anzeigeninhalte erstellen, Strategien optimieren, Empfehlungen erhalten.

Wo wird KI noch eingesetzt?

In unserem Retail Media Creative Studio nutzen wir KI, um Werbetreibende zu unterstützen, wenn sie kreative Inhalte entwickeln und optimieren möchten. Darüber hinaus macht es unsere Chat Ads API für Verlage, Apps und Online-Diensten möglich, ihre Chat-Erlebnisse mit Anzeigen zu personalisieren. Dies wiederum eröffnet Werbetreibenden mehr Möglichkeiten, mit neuen Zielgruppen in Kontakt zu treten.

Viele Menschen haben derzeit Angst davor, durch eine KI ersetzt zu werden. Werden KI und Automatisierung bei Microsoft Advertising zu Stellenstreichungen führen?

Für Microsoft Advertising geht es bei KI darum, die Effizienz zu steigern. Wir glauben, dass KI ein Werkzeug ist, das, wenn es richtig eingesetzt wird, unsere Arbeit verbessern kann, ohne dass es zu einem Stellenabbau kommt. Dieser Ansatz möchte KI nutzen, um die Produktivität zu erhöhen und unsere Talente für höherwertige Aufgaben freizusetzen.

Wie reagiert Microsoft Advertising auf die Konkurrenz von Google Ads, insbesondere beim Gewinnen neuer Werbekunden?

Es ist uns wichtig, einen einzigartigen Wert zu schaffen und eine Auswahl an Zugangsmöglichkeiten zu unserem Ökosystem. Wir stellen sicher, dass Vermarkter keine Gelegenheiten verpassen, ihre Zielgruppen über verschiedene Plattformen zu erreichen, von Gaming bis hin zum Shopping. Wir sind der Meinung, dass unser Angebot so bedeutend und leistungsorientiert ist, dass Vermarkter Microsoft in ihre Strategien einbeziehen müssen.