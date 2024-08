4 KI-SEO-Tools, die Marketer kennen sollten

Künstliche Intelligenz ist aus der SEO-Welt schon jetzt kaum noch wegzudenken. Sie vereinfacht komplexe Prozesse, korrigiert Texte in Echtzeit oder unterstützt beim Linkbuilding.

Ob dabei, Filme über Ketchup und Schönheitsideale zu erstellen, Texte mit Chatbots zu generieren oder auch beim Relevant-Machen der eigenen Webseite: In vielen Bereichen unterstützt die Künstliche Intelligenz im Marketing. Hier sind vier KI-Tools, die Marketern speziell die Suchmaschinenoptimierung (SEO) erleichtern.

1. Semrush

Semrush ist ein umfassendes SEO-Tool, das mit einer breiten Palette an Funktionen daherkommt: Keyword-Recherche, Wettbewerbsanalyse und die Optimierung von Onpage-Inhalten sind damit machbar. Mittlerweile enthält Semrush auch einige KI-gestützte Funktionen.

So gibt es zum Beispiel den Semrush Copilot – einen KI-Assistenten, der die Daten aus mehreren anderen Tools der Seite gleichzeitig analysiert. Dieser gibt SEO-Warnungen aus oder liefert Empfehlungen für die nächsten Schritte. Laut dem Unternehmen analysiert der Assistent zum Beispiel automatisch Keyword-Lücken zwischen der eigenen Seite und der der Mitbewerber und kann Anwender*innen benachrichtigen, wenn er neue Chancen in der Keyword-Nutzung erkennt.

(© Screenshot de.semrush.com)

2. Surfer SEO

Surfer SEO ist ein Tool, das sich insbesondere auf die Optimierung von Website-Inhalten für Suchmaschinen konzentriert. Auch hier wurde mittlerweile an einigen Stellen KI implementiert. Zum Beispiel hilft der Content Editor dabei, Texte in Echtzeit zu verbessern, indem er Vorschläge macht, wie viele Wörter, Überschriften und Bilder nötig sind, um mit den Top-Ranking-Seiten für ein bestimmtes Keyword mithalten zu können. Die KI vergleicht also den eigenen Inhalt mit den erfolgreichsten Seiten und liefert Empfehlungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Außerdem verfügt Surfer SEO über einen eigenen AI Writer, der suchmaschinenoptimierte Texte automatisch erstellen kann. Nutzer*innen geben das Thema und die gewünschten Keywords ein – den Rest übernimmt die KI.

3. Ahrefs

Ahrefs ist ein SEO-Tool, das sich auf die Analyse von Backlinks, Wettbewerbern und die technische Optimierung von Webseiten konzentriert.

KI integriert Ahrefs gezielt in bestimmten Bereichen. Nach Angaben des Unternehmens nutzt zum Beispiel der Keyword Explorer Künstliche Intelligenz, um neben dem Suchvolumen und Schwierigkeitsgrad auch verwandte Keywords und thematische Cluster vorzuschlagen. Der Content Explorer durchforstet mithilfe von KI Milliarden von Webseiten und identifiziert Inhalte, die zu bestimmten Themen gut performen. Auch das Link Intersect Tool soll von KI-Algorithmen profitieren, indem es Websites herausfiltert, die mit mehreren Wettbewerbern verlinken, aber nicht mit der eigenen. Mit dem Site Audit Tool können, ebenfalls basierend auf KI, technische SEO-Probleme identifiziert und priorisiert werden.

(© Screenshot ahrefs.com, Broken Links Checker)

4. ChatGPT

Mit den richtigen Prompts kann aber auch ChatGPT bereits eine Hilfe für die Suchmaschinenoptimierung sein. Zum Beispiel können Nutzer*innen Ideen für Keywords generieren lassen, Content-Strukturen planen oder Meta-Beschreibungen erstellen. Durch gezieltes Fragen können auch Inhalte optimiert werden, indem ChatGPT Vorschläge für relevante Überschriften, Unterthemen oder semantisch verwandte Begriffe liefert.

Gerald Hensel, Co-Gründer von Superspring Marketing Consulting und Hate-Aid, schlägt zum Beispiel folgenden Prompt vor:

Du bist eine SEO-Expertin und Texterin, die fließend [Deutsch/Englisch] spricht und schreibt. Du sollst keine Erklärungen abgeben und dich nicht selbst referenzieren. Ich werde dir eine Liste von Keywords geben, und du sollst ansprechende Seitentitel und klickstarke Meta-Beschreibungen dafür erstellen. Die Meta-Beschreibungen sollten zwischen 140 und 160 Zeichen lang sein. Sowohl die Seitentitel als auch die Meta-Beschreibungen müssen das Keyword enthalten. Gib das Ergebnis in einer Markdown-Tabelle aus, wobei ‚Keyword‘ die erste Spalte ist, ‚Title‘ die zweite und ‚Description‘ die dritte. Hier sind die Keywords: [Liste der Keywords einfügen].

Nach eigenen Versuchen fällt es dem KI-Modell zwar nicht immer leicht, die gewünschte Textlänge einzuhalten – oft braucht es hier zwei oder drei zusätzliche Hinweise. Mit klarer Rollenverteilung, zielgerichteten Anweisungen und ein paar anderen Kleinigkeiten, ist ChatGPT aber trotzdem gerade für den Anfang eine Option.