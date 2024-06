Wie eine Marke von innen nach außen für DIY-Projekte brennt 

Auf dem Marken-Award-Event vergangene Woche haben Marketingverantwortliche dem Publikum ihre Best Cases vorgestellt. Fünf von ihnen teilen ihre Insights auch in unserer Gastbeitragsserie. Heute: Falco Stienen von Obi.

Mit der Frühjahrskampagne „Obi on fire“ haben wir bei unseren Kund*innen das Feuer für DIY-Projekte entfacht. Dafür hatten wir Testimonials aus den eigenen Reihen: Denn niemand kann die Begeisterung besser verkörpern, als diejenigen, die Tag für Tag Kund*innen befähigen, ihr Zuhause zu ihrem schönsten Zuhause zu machen.

„Heidelberg ist on fire. Bereit, unsere Kunden zu Fans zu machen. Die Saison hat begonnen.“, „Auch in Sondershausen sind wir on fire, motiviert, voll dabei, Bock auf mehr, geiles Team“, „Markt 061 ist auch am Start“. Das waren nur einige Kommentare von Mitarbeitenden im Obi Social Intranet zum Start unserer Frühjahrskampagne 2024.

Mit „Obi on fire“ haben wir eine Kampagne gestartet, die ein Paradebeispiel für Markenarbeit von innen nach außen ist. Wichtigster Bestandteil und Enabler der Kampagne waren unsere Mitarbeitenden im Markt. „Wir sind on fire“ war der Kerngedanke der Kampagne, der von den Mitarbeitenden auf die Kund*innen übertragen werden sollte. Die Frühjahrskampagne war der Startschuss in den DIY-Frühling und sollte mitreißen, begeistern und zu DIY-Projekten motivieren. Kund*innen sollten inspiriert und befähigt werden, ihre Garten-, Balkon- und Terrassenprojekte anzugehen und ihre Außenbereiche in eine blühende Oase zu verwandeln.

Aus “Freed from Desire” wird “Obi on fire”

Eines der Kampagnen-Assets war der mit unserer Lead-Agentur Zum goldenen Hirschen entwickelte TV-Spot, in dem auch unsere Mitarbeitenden zu sehen waren und der von einer mitreißenden Hymne begleitet wurde. Aus dem bekannten Hit „Freed from Desire“ wurde „Obi on fire“: „Bin voll am Start, der Frühling ist schon da. Mach alles schöööön, nichts bleibt so wie es war! Obi on Fire, oh oh oh oh OOOOOOBI oh Obi!”

Auch auf Out-of-Home-Plakaten liehen Mitarbeitende der Kampagne ihr Gesicht. Doch sie nur auf einen reichweitenstarken TV-Spot oder Out-of-Home-Plakate zu reduzieren, würde der Kampagne nicht gerecht werden. Um von innen nach außen zu begeistern, gab es interne Maßnahmen, die für die Kund*innen zwar nicht direkt sichtbar waren, aber durch die begeisterten, im Kampagnensinne “angezündeten” Mitarbeitenden erlebbar wurden.

Videobotschaft des Deutschland-Chefs zur Motivation

Aufgabe für die Marktleitenden war es zunächst, ihre Belegschaft zur Kampagne abzuholen, TV-Spot und Visuals zu präsentieren, das aktive Verkaufen zu schulen und in ihren Märkten „Obi on Fire“-Momente zu schaffen, etwa mit gemeinsamen Team-Frühstücken. Deutschland-Chef Hendrik Voigt motivierte zusätzlich in einer Video-Botschaft. Im Fokus seiner Ansprache: aktives Verkaufen und Erfolge gebührend feiern.

Zusätzlich wurden die Mitarbeitenden etwa über die interne Kommunikation aufgerufen, ihre #onFIREMOMENTE im Social Intranet, oneObi, zu teilen, um sich gegenseitig zu motivieren und zu feiern. Mit Erfolg: Zahlreiche Märkte posteten ihre Fotos, zelebrierten den Kampagnenstart mit „Obi on fire“-Kuchen, posierten mit „Obi on fire“-Sonnenbrillen, sangen und tanzten in Videos.

Auch die Mitarbeitenden in den Store Support Centern, so nennen wir unsere Zentralstandorte, unterstützten und packten bei ihren Markttagen mit an. Ziel der Obi-Markttage ist es, dass wir unseren Kolleg*innen in den Märkten während der Saison mit unserem Einsatz den Rücken freihalten, damit ihnen viel Zeit für Beratung und Kundenkontakt bleibt.

Millionen Aufrufe bei YouTube und Instagram

Maßnahmen wie diese zeigten Wirkung und führten zu einer Kampagne, die gezündet hat. Die Leidenschaft der aktivierten Mitarbeitenden aktivierte auch die Kund*innen. Der Funke sprang über. Allein in den ersten zwei Wochen nach Kampagnenstart wurde der Spot auf YouTube knapp drei Millionen Mal aufgerufen. Ein an den Spot angelehntes Reel auf Instagram wurde mehr als anderthalb Millionen Mal angesehen.

Der Vertriebsleiter der Region Ost bei Obi fasste die Power der Kampagne in seinem Community-Posting auf oneObi wie folgt zusammen: „Ganz Obi im orangen Rausch. oneObi geflutet mit tollen Eindrücken aus den Märkten. Alle Märkte on fire.“

Obi on fire hat gezeigt: Wer Mitarbeitende im Marketing nicht als Testimonials nutzt, verschenkt maßloses Potenzial, denn niemand verkörpert die Authentizität und Glaubwürdigkeit einer Marke besser als diejenigen, die tagtäglich für ihren Erfolg arbeiten. Sie zu begeistern, ist die Basis für erfolgreiche Markenarbeit.