Wie der Mittelstand Marketing neu nutzen kann 

Der Mittelstand wird oft als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet – innovativ, zuverlässig und meist familiengeführt. Doch gerade diese Unternehmen stehen aktuell vor einer Reihe großer Herausforderungen: von steigenden Energiekosten über Bürokratie und globale Lieferkettenprobleme bis hin zur digitalen Transformation und dem Fachkräftemangel. Inmitten dieser Unsicherheiten wird oft nur auf die Qualität der Produkte gesetzt und die Bedeutung einer starken Marke sowie eines effektiven Marketings unterschätzt.

Vier Thesen, wie der Mittelstand dies gezielt zur Bewältigung aktueller Krisen einsetzen kann:

1. Authentizität: Stärke durch regionale Verwurzelung

Mittelständische Unternehmen haben einen entscheidenden Vorteil: ihre lokale Verankerung und das damit verbundene Vertrauen. Dies sollte gezielt im Marketing genutzt werden, denn in einer post-globalen Zeit gewinnen laut unserer frisch durchgeführten globalen Studie zum Thema „Made-In-Germany“ nationale, gar regionale Markenidentitäten zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die ihre lokale Identität hervorheben, schaffen Nähe zu ihren Kunden. Beispiel: Leica hat auf ihren exzellenten Kameras „Made in Wetzlar“ stehen.

2. Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Nachhaltigkeit ist kein „Nice-to-have“ mehr – sie ist längst ein Muss. Mittelständler, die auf umweltfreundliche Prozesse setzen, sollten das auch klar kommunizieren. Ehrliche und überprüfbare Nachhaltigkeitsversprechen schaffen Vertrauen – und das ist gerade in Krisenzeiten von unschätzbarem Wert. Und sie schaffen, gut und greenwashing-proof gemacht, Wettbewerbsvorteil, Skalierung und damit Chancen für Profitabilität durch Nachhaltigkeit.

3. Digitalisierung: Marketing der Zukunft ist jetzt

Die Digitalisierung, und on top ganz frisch auch KI, stellt viele Mittelständler vor Herausforderungen, birgt aber auch enorme Chancen. Kunden erwarten heute digitale Services, einfache Bestellprozesse und KI-basierte Effizienzen. Mittelständische Unternehmen können sich durch datenbasiertes Online-Marketing von größeren Wettbewerbern abheben. Aber auch eine gut durchdachte und lernende Social-Media-Strategie verbunden mit dem Einsatz von personalisierten Newslettern können schon viel bewirken.

4. Employer Branding: Der Kampf um Talente

Der Fachkräftemangel ist ein riesiges Problem im Mittelstand. Doch durch gezieltes Employer Branding kann man sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Wer authentisch kommuniziert, was er zu bieten hat – sei es ein familiäres Arbeitsklima oder schnelle Aufstiegsmöglichkeiten – hat im Wettbewerb um die besten Talente die Nase vorn.

Die Herausforderungen sind enorm, aber der Mittelstand hat auch riesige Potenziale, die konsequente Arbeit auf Markenebene heben kann. Mit Authentizität, Nachhaltigkeit, einer digitalen Strategie und einem klaren Fokus auf die Arbeitgebermarke.