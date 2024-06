Vom Medium zum Netzwerk für Marketingentscheider*innen

In eigener Sache: Die Partnerschaft zwischen Solutions by Handelsblatt Media Group und absatzwirtschaft sowie dem Bundesverband Marketing Clubs wird weitergeführt und ausgebaut.

Die absatzwirtschaft konzentriert sich ab sofort auf digitale Kanäle und Events. Im Juni erscheint die letzte Printausgabe der absatzwirtschaft.

Seit 1958 erscheint die absatzwirtschaft als Fachmagazin für Marketing innerhalb der Handelsblatt Media Group in enger Partnerschaft und Mitherausgeberschaft mit dem Bundesverband Marketing Clubs (BVMC), der einen großen Teil der Auflage an seine Mitglieder verschickt hat.

Die Ausgabe 06/24 mit dem Schwerpunkt „Smarketing“ wird nun die letzte sein, die BVMC-Mitglieder und Abonnent*innen im Briefkasten finden. In Zukunft konzentriert sich die Redaktion der absatzwirtschaft auf digitale Kanäle und Veranstaltungen für die Marketing Community.

Plattform für die führenden Köpfe im Marketing

Die absatzwirtschaft informiert, inspiriert und bringt die führenden Köpfe im deutschsprachigen Marketing zusammen. Und genau das wird sie auch weiterhin tun. „Als ich im Herbst 2021 die Chefredaktion übernahm, war bereits klar, dass auf die umfassende Neuerfindung der Marke die Neuaufstellung der Kanäle folgen wird“, sagt Chefredakteurin Christa Catharina Müller. Im März 2022 hat sie mit ihrem Team das Magazin, die Website absatzwirschaft.de, Newsletter und Live-Events inhaltlich neu ausgerichtet. „Wir haben unsere Rolle als Impulsgeber für Agentur- und Marketingentscheider*innen gefestigt und sind gut aufgestellt, für das, was kommt“, sagt Müller.

Den über viele Jahre etablierten Print-Titel aufzugeben, ist deshalb kein Bruch, sondern vor allem der nächste Schritt, um Marketingentscheider*innen in Zukunft online noch schneller, umfangreicher und zielgerichteter zu erreichen. Mit absatzwirtschaft.de und dazugehörigen Newslettern, dem jährlich verliehenen Marken-Award sowie ergänzenden Events im Jahresverlauf versteht sich die absatzwirtschaft nicht mehr nur als Medium, sondern als Netzwerk, Informations- und Inspirationsplattform für Marketingentscheiderinnen und solche, die es werden wollen.

Im Zuge der Neuaufstellung wird auch die Partnerschaft zwischen der Handelsblatt Media Group und dem Bundesverband Marketing Clubs e.V. auf eine neue Ebene gehoben. In Zukunft ist der BVMC nicht nur Co-Herausgeber der absatzwirtschaft und Partner beim Marken-Award, sondern entwickelt gemeinsam mit der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH weitere Informationsangebote wie etwa Best-Practice-Content, Webinare und Expertenwissen sowie Analysen und Studien des Handelsblatt Research Institute für seine Mitglieder. Die Themen und Persönlichkeiten des BVMC werden auch zukünftig eine zentrale Rolle spielen und damit die Bedeutung des Verbands in besonderer Weise unterstreichen. Ein Plus für alle Mitglieder.

Partnerschaft im Sinne der Marketing Community

„Veränderungen, wie sie auch die Marketing- und Medienbranche gerade erleben, brauchen eine kommunikative Begleitung“, sagt Jan Leiskau, Geschäftsführer der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH. „Indem wir die Partnerschaft mit dem BVMC über die absatzwirtschaft hinaus deutlich vertiefen, möchten wir mit unserem breit angelegten Portfolio einen Beitrag dazu leisten, die deutschsprachige Marketing Community noch besser bei allen Veränderungen zu informieren, zu vernetzen und zu begleiten.“

Claudio Montanini, Präsident des Bundesverband Marketing Clubs, ergänzt: „Unsere 67-jährige Partnerschaft bekommt eine neue Dimension. Aus den Mitherausgebern einer Printpublikation werden Business-Partner für relevanten Marketing-Content, crossmedial über mehrere Kanäle und mit konkretem Nutzen für unsere 12.000 Mitglieder. Ich freue mich auf diese Etappe in der größten Marketing Community Deutschlands.

Die absatzwirtschaft ist das Medium für Marketingentscheider in Deutschland. Sie liefert Analysen und praxisrelevante News für alle, die im dynamischen Marketingumfeld tätig sind. Dazu Nutzwert, anwendbares Wissen und Orientierung. Auf absatzwirtschaft.de und per Newsletter erhalten User*innen täglich Impulse, was für Marken wichtig ist und was wichtig wird.

Die Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH ist der Spezialist in der Handelsblatt-Gruppe für wirkungsvolles Content Marketing – sowohl in den Leitmedien der Gruppe als auch in maßgeschneiderten Kommunikationslösungen für Unternehmen und Verbände. Das Portfolio reicht von Events über Social Media, interne Kommunikation, Podcasts, Newsletter und Corporate Blogs bis hin zum klassischen Kundenmagazin.

Der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ist der Berufsverband des Marketingmanagements und die verbindende Organisation der 60 Marketing Clubs in Deutschland. Er bietet ein Netzwerk für die praxisnahe Weiterbildung und den Wissensaustausch und fördert die Nachwuchsarbeit. Der BVMC ist mit seinen 12.000 Mitgliedern einer der größten Business Clubs in Deutschland und vertritt die Interessen dieser Marketing Community gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.