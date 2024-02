Verena Demme wird Marketingchefin bei Bugatti

Das Modeunternehmen Bugatti holt Verena Demme zum 1. März als neue „Head of Marketing“ an Bord. Mit der Verpflichtung der Marketingexpertin setzt das Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Herford auf „frischen Wind und Innovationen“ bei der Neuausrichtung der Marke, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Sie berichtet an Florian Wortmann, der als Chief Brand Officer die Produktentwicklung und das Brand Building bei Bugatti verantwortet.

Demme ist aktuell als Head of Marketing für die Marken Baldessarini, Pierre Cardin, Pioneer Jeans, Pionier Workwear sowie Otto Kern bei der R. Brand Group (vormals Ahlers AG) verantwortlich. Internationale Erfahrung hat sie zuvor als Marketingmanagerin bei Gianfranco Lotti in Florenz erworben.

Nun soll sie „erfolgreiche Marketingkampagnen entwickeln, die Markenbekanntheit steigern und das Kundenengagement fördern, um Bugatti als eine führende Marke in der Modebranche zu positionieren“, heißt es weiter.