Mirjam Jentschke ist neue Marketingchefin bei Smeg

Smeg Deutschland hat eine neue Marketingverantwortliche: Mirjam Jentschke verantwortet ab sofort das Gesamtmarketing des italienischen Geräteherstellers in Deutschland und Österreich. Die promovierte Markenmanagerin ist in der Branche bestens bekannt und vernetzt. Zuletzt unterstützte sie mit ihrer eigenen Beratung führende B2C- und B2B-Marken in der strategischen Markenführung. Von 2005 bis 2021 war sie bei Siemens, wo sie ab 2015 als Head of Brand Management die globale Verantwortung für die Marke Siemens bei BSH Hausgeräte innehatte.

In ihrer neuen Funktion verantworte Jentschke nun den Markenauftritt sämtlicher zur Smeg Gruppe gehörenden Marken an allen Touchpoints sowie die Aktivitäten in den unternehmenseigenen Vertriebskanälen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Eine ihrer Kernaufgaben werde dabei, neben der Steigerung der Markenbekanntheit, der Ausbau dieses Multichannel-Geschäfts im deutschprachigen Raum sein.

Espressomaschinen-Marke La Pavoni gehört zu Smeg

Smeg produziert neben Küchen- und Hausgeräten für den privaten und gewerblichen Bedarf auch Medizintechnik-Produkte, überwiegend an fünf Standorten in Italien. Zum Bereich der professionellen Küchentechnik für Hotellerie und Gastronomie gehört auch die italienische Traditionsmarke für Siebträger-Espressomaschinen La Pavoni.

Das 1948 gegründete Familienunternehmen aus Norditalien beschäftigt über 2200 Mitarbeiter. Es wird in dritter Generation von der Familie Bertazzoni geführt. Smeg ist weltweit mit über 18 Niederlassungen vertreten.