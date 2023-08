Tina Müller übernimmt den Chefposten bei Weleda

Neuer Job für die Ex-Douglaschefin Tina Müller: Die Managerin startet am 1. Oktober als Vorsitzende der Geschäftsleitung bei Weleda. Sie soll mit ihrem Führungsteam die Geschäftsbereiche Naturkosmetik und Arzneimittel weiterentwickeln, das internationale Geschäft ausbauen udn den nachhaltigen Wachstumskurs der Gruppe vorantreiben, teilte der Hersteller von Bio- und Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln am Montag mit.

Weleda hat seinen Hauptsitz in Arlesheim bei Basel und eine Niederlassung in Schwäbisch Gmünd. Das Unternehmen beschäftigt 2500 Mitarbeiter*innen und ist in rund 50 Ländern vertreten.

Stationen bei L’Oréal, Wella, Henkel – und Opel

Von 2017 bis 2022 hat Müller an der Unternehmensspitze von Douglas die Transformation des Unternehmens zu Europas größtem Beauty-Retailer erfolgreich umgesetzt, bevor sie in den Aufsichtsrat des Düsseldorfer Unternehmens wechselte.

Vor einem Zwischenstop als Marketingchefin beim Autobauer Opel (2013 bis 2017) hat die Managerin bereits langjährige Erfahrung in der internationalen Kosmetikindustrie gesammelt: Dazu zählen Stationen bei L’Oréal, Wella und Henkel. Allein bei Henkel war sie 18 Jahre und verantwortete von 2007 bis 2013 als CMO und Corporate Senior Vice President das globale Kosmetikmarkenportfolio des Konsumgüterherstellers.