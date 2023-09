TikTok-Marketing: Ryanair 

TikTok ist mittlerweile ein zentraler Teil der Marketingstrategien von Unternehmen. In unserer Serie zeigen wir, wie Marken die App für sich nutzen und was sie von anderen unterscheidet. Heute: Ryanair.

In sozialen Netzwerken können Unternehmen über ihre Produkte und Dienstleistungen informieren. Außerdem können sie ihren Online-Auftritt nutzen, um ihre Markenbekanntheit zu steigern, bestimmte Zielgruppen zu erreichen und Werbung zu schalten.

Viele Konzerne sind bereits auf den gängigen Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram vertreten. Die Videoplattform TikTok haben bisher nur manche Unternehmen auf dem Schirm. Ryanair ist eins davon.

Ryanair interagiert mit Zuschauer*innen

Seit Ende 2020 postet Ryanair Videos auf TikTok und hat mit 2,1 Millionen Follower*innen (Stand Juli 2023) mittlerweile eine große Reichweite. In den Videos setzt das Unternehmen hauptsächlich auf Humor und Sarkasmus. Die Stars des Accounts sind verschiedene Ryanair-Flugzeuge, die mit Augen und Mund ausgestattet unter anderem an TikTok-Trends teilnehmen oder sich auf humorvolle Weise über Beschwerden der Fluggäste lustig machen.

Wie die Videos bei den Follower*innen ankommen? Die insgesamt 31,2 Millionen Likes und Kommentare wie „This became my favorite TikTok Account“ und „We love Ryanair now“ sprechen für sich. Auf vereinzelte Kommentare von Nutzer*innen antwortet das Unternehmen – allerdings immer mit einem schnippischen und gleichzeitig humorvollen Unterton. Auf die Frage einer Nutzerin, ob sie einen kostenlosen Flug geschenkt bekommen würde, antwortete das Unternehmen beispielsweise schlicht und weg: „How about no bestie“.

TikTok als Chance für Unternehmen

Um auf TikTok erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen die Nutzer*innen verstehen. Hier können Expert*innen Hilfestellung bieten. Die Agentur PlayTheHype ist auf die Gen Z spezialisiert und unterstützt Unternehmen mithilfe von plattformübergreifenden Social Strategien, die Zielgruppe zu verstehen und zu erreichen. Joshua Bach, einer der fünf CO-Founder und CEO von PlayTheHype sieht in TikTok eine Plattform mit großem Potenzial für Unternehmen.

„TikTok bietet eine ausgezeichnete Plattform für eine Vielzahl von Branchen, sowohl für Marketing-Aktivitäten als auch für Employer Branding“, so Bach. Bei abstrakteren Produkten kann die Bewerbung auf TikTok zwar schwieriger sein, sei aber keineswegs unmöglich.

Nutzung aktueller Trends als Schlüssel zum Erfolg

Neben der Anpassung an Trends ist laut Bach auch die aktive Einbindung der Community und die Förderung von Interaktionen ein wichtiger Teil der Marketingstrategie auf TikTok. „Unternehmen können dies beispielsweise durch die Hervorhebung bestimmter Markencharaktere erreichen, wie RyanAir mit ihrem „sassy“ Charakter demonstriert“, so der Co-Gründer.

Ryanair nutzt laut Bach aktuelle Trends, Community Management und virale Sounds, um auf TikTok Präsenz zu zeigen: „Sie setzen auf die Personifizierung ihrer Marken und einen leicht frechen, aber souveränen Tone-of-Voice“. Besonders mit Blick auf die jüngere Zielgruppe sei TikTok eine Plattform mit großem Potenzial.