TikTok-Marketing bei Duolingo

In unserer Serie zeigen wir, wie Unternehmen die Videoplattform TikTok in ihrer Markenkommunikation nutzen und was sie dabei von anderen unterscheidet. Heute: Duolingo.

Die Videoplattform TikTok wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Im Jahr 2023 hat die App eine Nutzerschaft von über 1,5 Milliarden Menschen weltweit. Neben privaten Nutzer*innen sind auch immer mehr Unternehmen auf der Plattform vertreten, egal aus welcher Branche. So auch die Sprachlern-App Duolingo.

Duo als Hauptperson des Kanals

Duolingo ist mit mehr als 500 Millionen Downloads der Weltmarktführer von sprachvermittelnden Apps. Schon seit der App-Gründung 2012 kennzeichnet Duolingo sich durch sein Maskottchen, die grüne Eule namens Duo. Nicht nur leitet Duo die Nutzer*innen durch alle Tools und Aufgaben der App und erinnert diese daran, dass Sprachenlernen nicht zu lang zu unterbrechen – auch bei TikTok ist Duo die Hauptfigur des Duolingo-Accounts.

Der internationale Duolingo-Account erreicht 7,4 Millionen Follower*innen und generiert mit seinen Reels über 160 Millionen Likes. Als Protagonist der Reels tritt Duo in verschiedenen emotionalen Zuständen auf und wird in Kontext mit humoristischen Kommentaren gesetzt. Das meistgeklickte Video von Duolingo hat 31,6 Millionen Klicks. Es zeigt die Eule, wie sie vor einem Spiegel verzweifelt zusammensackt, untertitelt mit dem Satz: „When you use Google Translate instead of actually learning a language“, zu Deutsch: „Wenn Du Google Translator verwendest, statt eine Sprache zu lernen“.

Präsenz ohne greifbares Produkt

Duolingo unterhält seine Zuschauer*innen auf TikTok mit humorvollen Videos. Außerdem nimmt Duo an TikTok-Trends teil und geht auf aktuelle Ereignisse, wie den Barbie-Film ein. “Obwohl Duolingo ein nicht greifbares Produkt verkauft, eine Lern-App, schaffen sie es, ihre Präsenz auf TikTok erfolgreich zu gestalten”, sagt Joshua Bach über die TikTok-Präsenz des Unternehmens. Bach ist Mitgründer der Social-first Agentur PlayTheHype. Die Agentur unterstützt mit Spezialisierung auf die Gen Z Unternehmen mithilfe von plattformübergreifenden Social Strategien.

Wie auch RyanAir gibt Duolingo seinem Unternehmen ein “Gesicht”. “Hinzu kommt ein exzellentes Community Management, die Nutzung aktueller Trends und viraler Sounds sowie eine hohe Posting-Frequenz“, so Bach.