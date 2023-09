TikTok integriert Google-Suche

Aktuell soll die Videoplattform TikTok eine neue Funktion testen, die es den Nutzer*innen möglich macht, in der App Begriffe zu googeln.

Die Videoplattform TikTok testet laut Tech Crunch eine neue Funktion, die Google-Suchergebnisse in die App integriert. Die Funktion soll aktuell getestet werden und ist derzeit noch nicht für alle Nutzer*innen zugänglich. Die Testfunktion soll von App-Experte Radu Oncescu entdeckt worden sein, der in einem Twitter-Post auf das neue Feature aufmerksam macht. In der Mitte der Suchseite von TikTok ist ein kleiner Kasten zu sehen, der den Nutzer*innen vorschlägt, nach Begriffen auf Google zu suchen.

Verhaltensänderungen bei Internet-Nutzer*innen

Die Einbindung der Google-Suche ist aus mehreren Gründen interessant, wie Tech Crunch berichtet. Ein Manager aus der Wissens- und Informationsabteilung von Google soll letztes Jahr beobachtet haben, dass viele junge Nutzer*innen TikTok und Instagram statt Google für ihre Internetrecherche nutzen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Gegenüber Business Insider bestätigte ein Sprecher von TikTok, dass die Google-Suchfunktion eine Drittanbieter-Integration ist, die die App derzeit in einigen Märkten testet. Außerdem soll die Überlegung im Raum stehen, Wikipedia-Einträge in die Suchergebnisse von der App zu integrieren.

Das Suchverhalten von neuen Internetnutzer*innen verändere sich immer mehr. Das soll auch Google Senior Vice President Prabhakar Raghavan beobachtet haben. Laut Tech Crunch ist diese Veränderung ein gutes Argument für den aktuellen Wettbewerbsprozess von Google. Dem Internet-Konzern wird vorgeworfen andere Wettbewerber auf unfaire Weise zu behindern.