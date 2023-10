Stefanie Heindel steigt bei Visa auf

Seit dem 1. Oktober 2023 leitet Stefanie Heindel das Marketing für Zentraleuropa, also die DACH-Region und die Niederlande, beim Zahlungsdienstleister Visa. Heindel ist damit unter anderem für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke Visa in den vier Ländern zuständig.

Heindel war bereits seit April 2023 als Interim Head of Marketing für Zentraleuropa tätig. Im April des vergangenen Jahres kam sie als Brand & Strategy Director Central Europe zu Visa in Frankfurt. Davor war sie 14 Jahre bei Procter & Gamble im Brand Management für verschiedene Produktkategorien in unterschiedlichen Funktionen tätig.

Die studierte Betriebswirtin folgt nun auf Merle Meier-Holsten, die in die Tourismusabteilung der Wirtschaftsförderung Bremen gewechselt ist.