Stefanie Diers liebt Birkenstock 

Meine persönliche Love Brand – im Ernst? Kann man Marken überhaupt lieben? Vielleicht nicht, aber Marken können uns etwas bedeuten, uns begleiten und beschäftigen. Sie können uns ebenso ärgern oder enttäuschen – klingt dann doch irgendwie nach Liebe.

Es gibt den Moment der ersten Begegnung und man spürt sofort, dass sich etwas Großes und Schönes anbahnt. Ich war vielleicht 14 Jahre alt und da war es: mein erstes Paar Birkenstock, der Klassiker, Clogs in Hellbraun. Eine nicht unwesentliche Investition für mich, auf die ich eine ganze Weile gespart hatte. Der Geruch des Leders und vor allem das Gefühl am Fuß! Es war Liebe auf den ersten Tritt. Aber noch viel mehr als das – der Schuh war damals Ausdruck einer ganzen Lebenshaltung.

Eintrittskarte in eine ersehnte Welt

Wie eine Eintrittskarte in eine Welt, zu der ich gerne gehören wollte: die Alternativ- und Friedensbewegung. Das waren meine Leute, mit denen konnte ich mich identifizieren, ich wollte dazugehören und von ihnen akzeptiert werden. Diese erste Liebe war (wie auch der Schuh) von Dauer und etwas Besonderes: die erste Marke, der ich Beachtung schenkte.

Die Verbindung von Stefanie Diers und Birkenstock war "Liebe auf den ersten Tritt" – the first cut is the deepest.

Dann kam eine schwierige Zeit in unserer Beziehung. Ich war der Öko-Sandale entwachsen und hatte mich weiterentwickelt. Ich fand, dass die Marke nicht mehr zu mir passte. Es waren nach wie vor die bequemsten Schuhe der Welt, aber das Image der Marke war mir mit der Zeit zu eng geworden. Oder doch nicht?

Ein Wunder geschah und Birkenstock wurde cool. Raus aus der Öko-Nische, und rein in den Mainstream – Gott (und Heidi Klum) sei Dank. Und zum Glück nie den Anspruch an Bequemlichkeit und Funktionalität aufgegeben. Aber nun im neuen Kontext, auf den Laufstegen der Welt, an den Füßen von Stars und Sternchen, wurden Birkenstock plötzlich salonfähig. Als sie dann auch an den Füßen einer sehr guten Freundin, einer echten Stilikone, auftauchten, wusste ich, dass ich es mit Birkenstock nicht nur bequem habe, sondern damit auch auf der Höhe der Zeit bin.

Liebe nach Beziehungskrise neu entfacht

Meine Liebe war neu entfacht, nicht zuletzt auch durch die Wahl der Markenbotschafterin. Frances McDormand, der eigenwillige, intellektuelle Star so vieler herausragender Independent- und Autorenfilme, gab mir die Chance, wieder mehr als ein herrliches Fußbett zu finden: eine attraktive Identifikationsfigur.

Nun ist die Marke seit einiger Zeit im Luxussegment angekommen und die neuen Designs zeugen von neuen Ufern: limitierte Entwürfe, aufregende Designer, wechselnde Kollektionen – nicht alles nach meinem Geschmack, aber um Geschmack geht es bei Marken ja ohnehin nicht. Sich immer wieder neu erfinden, aber im Kern treu bleiben – eine gute Basis für eine lebenslange Liebe.