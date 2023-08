Starbucks testet Funktion für kontaktloses Zahlen

Das US-Unternehmen Starbucks will den Bezahlvorgang für seine Kund*innen im Drive-Through optimieren. Wie TechCrunch berichtet, testet es derzeit „scanless pay“, eine Technologie des kontaktlosen Bezahlens, die den Standort der Nutzer*innen über die Starbucks-App erkennt. Somit können diese bezahlen, ohne dabei das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Die Methode wird momentan nur in den USA getestet. Steve Moser, selbst Entwickler und Journalist, entdeckte Hinweise auf diese Technologie in der aktuellen Starbucks-App. Kund*innen könnten sich bei Ankunft in einem Drive-Through über die App anmelden und dann einfach ihren Namen und Check-in-Status dem Barista mitteilen, schreibt Moser in einem Tweet.

Kontaktloses Zahlen steigert Umsätze

Aber Starbucks ist bei der Entwicklung von Bezahlvorgängen ohne Kontakt und Scannen nicht allein. So arbeitet Amazon schon länger an der „Just Walk Out“-Technologie. Anfang 2018 eröffnete der Online-Riese seinen ersten Convenience-Store in Seattle, in dem Artikel nicht gescannt werden müssen. Kameras und Sensoren registrieren und analysieren über Machine Learning und Computer-Vision die Artikelauswahl der Kund*innen. Marktzugang und Abrechnung laufen via Amazon-App.

Auch Aldi Süd experimentiert als erster deutscher Lebensmittelhändler mit der „Scanless Checkout“-Methode. So eröffnete Aldi Süd im Januar 2022 einen komplett kassenlosen Pilotmarkt in London Greenwich. Damit folgt es anderen Lebensmittelhändlern wie Tesco oder Sainsbury’s, die bereits ähnliche Technologien nutzen.

Kontaktloses Bezahlen ist wegen höherer Transaktionswerte und mehr Verkäufen äußerst lukrativ für Händler. Auch für Apple, dem Pionier auf diesem Gebiet, geht es um viel Geld. Laut verschiedenen Berichten konnte das Tech-Unternehmen seit der Einführung von Apple Pay seinen Umsatz erheblich steigern. Im Jahr nach der Einführung von Apple Pay lag der gesamte Umsatz bei 450 Milliarden Dollar. Im Jahr 2018 stieg dieser Wert auf über 900 Milliarden Dollar. Apple verzeichnete im Quartal nach der Einführung von Apple Pay in Deutschland einen Umsatzanstieg von 17 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar und einen Quartalsgewinn von 32 Prozent.