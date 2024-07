Paolo Anania ist neuer Marketingchef bei Puky

Der Kinderfahrzeughersteller Puky hat Paolo Anania als neuen Head of Global Marketing verpflichtet. Der Marken- und Digitalexperte soll eine klare Markenstrategie für den Mittelständler entwickeln.

Seit dem 1. Juli ist Paolo Anania neuer Head of Global Marketing beim Kinderfahrzeughersteller Puky. Das teilte das Familienunternehmen mit Sitz in Wülfrath bei Düsseldorf am Dienstag mit.

Der erfahrene Marken- und Digitalexperte war zuvor als Chief Digital Officer und Co-Founder bei WhatsGoal, einem führenden Unternehmen im Bereich Digital Strategy, tätig. Dort habe er bereits namhafte Kunden betreut und Markenstrategien sowie digitale Kampagnen entwickelt, heißt es weiter.

Sein Wissen über Storytelling und Brand Experience, das Anania bereits als Keynote-Speaker und Podiumsgast auf zahlreichen Veranstaltungen sowie als Fachautor geteilt hat, soll er nun im Sinne des Mittelständlers einsetzen. Der neue Marketingverantwortliche soll vor allem eine klare Markenstrategie entwickeln und dazu beitragen, die internationale Expansion vorzuantreiben und das Wachstum zu beschleunigen.

Puky als Synonym für Kinderfahrräder und Laufräder

„Mit seinem strategischen Denken, seiner Hands-on-Mentalität und Freude an der Umsetzung wird Paolo Anania für Puky eine ideale Bereicherung in unserem Team sein“, wird Geschäftsführer Marc K. Thiel in der Mitteilung zitiert.

Als mittelständisches deutsches Familienunternehmen produziert Puky seit 1949 Kinderfahrzeuge und ist vor allem in der DACH-Region ein Synonym für Kinderfahrräder, Scooter und Laufräder. Zum Unternehmen gehört auch die Marke Eightshot, die Mountainbikes für Kinder und Jugendliche umfasst.