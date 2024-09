Neuauflage des weltweiten Werbe-Kodex

Angefangen bei künstlicher Intelligenz über das Wachstum des Influencer Marketings bis hin zur zunehmenden Bedeutung von Klimathemen – eine Reihe von Faktoren verändern derzeit den globalen Werbemarkt. Die neuen Entwicklungen und Herausforderungen der Branche sind in die umfassende Aktualisierung des ICC-Kodex zur Werbe- und Marketingkommunikation eingeflossen, der seit über 85 Jahren das Rückgrat der Selbstregulierung der globalen Werbewirtschaft bildet. Nach mehr als einem Jahr Konsultationen mit Branchenexpert*innen wurde die 11. Auflage am Donnerstag in New York vorgestellt.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

neue Leitlinien für den Einsatz von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz

Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und Vermeidung von Stereotypen

klare Bestimmungen zum Influencer-Marketing und zur Verantwortung von Influencern und Content Creators

aktualisierte Standards für Umweltaussagen

klarere Regeln für Werbung gegenüber Kindern, Jugendlichen und Minderjährigen

Messlatte für bessere Werbe- und Marketingpraktiken

Die ICC ruft als Vertreterin der globalen Wirtschaft alle Akteure der Branche dazu auf, sich für die weltweite Annahme dieser Kernstandards einzusetzen, um so das Vertrauen der Verbraucher*innen und der politischen Entscheidungsträger*innen gleichermaßen zu stärken.

ICC-Generalsekretär John W.H. Denton AO sagt: „Mit der ehrgeizigen Überarbeitung des ICC-Kodex, die wir heute auf den Weg bringen, wollen wir die Messlatte für bessere Werbe- und Marketingpraktiken noch einmal höher legen. Gemeinsam müssen wir uns für Standards einsetzen und damit auch den Wert, den Nutzen und die Reaktionsfähigkeit der Selbstregulierung herausstellen.“

Oliver Wieck, Generalsekretär von ICC Germany, kommentierte: „Es liegt im eigenen Interesse der Wirtschaft, verantwortungsvoll zu werben und zu kommunizieren. Die Reputation eines Unternehmens ist schneller zerstört als aufgebaut. Der ICC-Kodex ist von der Wirtschaft für die Wirtschaft erarbeitet worden. Er stärkt nicht nur das Vertrauen in die Selbstregulierung der Wirtschaft, sondern ist auch gerade für international tätige Unternehmen von unschätzbar praktischem Wert.“

Den neuen ICC-Kodex finden Sie hier.