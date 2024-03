Monika Emberger ist neue CMO von Eckes-Granini

Der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini hat die seit vergangenem Sommer vakante Position der Marketing- und Digitalcherfin neu besetzt: Seit 1. März ist Monika Emberger die neue Chief Marketing & Digital Officer (CMO). Ihre Vorgängerin Ágnes Kovács hatte das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm im Sommer 2023 auf eigenen Wunsch verlassen.

Monika Emberger bringt umfassende Expertise in der Getränke- und Lebensmittelbranche mit. In den vergangenen 25 Jahren war sie für Unilever, Danone, der Paulaner Brauerei Gruppe und Red Bull in verschiedenen nationalen und internationalen Führungspositionen tätig. In den vergangenen vier Jahren leitete sie den Bereich Global Initiatives bei Red Bull.

Eckes-Granini erzielte mit insgesamt rund 1700 Mitarbeitern zuletzt einen Jahresumsatz von 917 Millionen Euro.