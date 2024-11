Markentempel: Wie Museen und Erlebniswelten Kunden an Marken binden 

Im Jahr 2007 waren Markentempel ein Trend (die absatzwirtschaft berichtete). Viele Unternehmen ließen damals eigene “Brand Villages” aus dem Boden sprießen. Existieren sie heute noch? Und was haben neue Medienformate indes möglich gemacht? Hier sind sieben alte und neue Markentempel sowie ihre Exponate.

Red Dot Design Museum

Allgemein: Das Red Dot Designmuseum in Essen präsentiert namensgemäß im jährlichen Wechsel die Gewinner*innen des Red Dot Awards für Produktdesign. Rund 1.400 ausgezeichnete Produkte bilden die größte Ausstellung zeitgenössischen Designs weltweit.

Aktuelle Ausstellung: Milestones in Contemporary Design 2024-2025

Zusatz: Das Museum möchte Besuchende auch bilden. So gibt es zu Beginn des Besuchs „erst einmal einige allgemeine Grundlagen guter Gestaltung“. Für alle, denen die „Design-Fundamentals“ noch fehlen.

Adresse und Öffnungszeiten:

Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

Dienstag – Sonntag: 11 – 18 Uhr

Markenmuseum

Allgemein: Das erste virtuelle Markenmuseum featuret blogartig die größten Marken verschiedener Branchen. 2007 gab es noch virtuelle Ausstellungen, seit 2020 wird die Website nicht mehr aktiv bespielt. Die bestehenden Artikel bleiben jedoch offen zugänglich.

Aktuelle Ausstellung: keine

Zusatz: Wer einen zeitgeschichtlichen Einblick in die Entwicklung des Marketings sucht, kann auf der Website des Marketing Museum scrollen. Auch wenn die ebenfalls blogartige Seite ansonsten völlig inaktiv ist.

Deutsches Verpackungsmuseum Heidelberg

Allgemein: Gehalten wiederum hat sich seit 2007 das Deutsche Verpackungsmuseum in Heidelberg. Es stellt als einziges deutschsprachiges Museum seiner Art die Verpackung als Kulturgut sowie wichtigen Bestandteil der Markenidentität in den Mittelpunkt.

Aktuelle Ausstellung: 100 Jahre Neue Typografie (siehe unten) und Dauerausstellung „Klassiker der Verpackung“

Virtueller Rundgang: https://www.google.de/maps/@49.409786,8.695621,3a,90y,108.14h,76.48t/data=!3m7!1e1!3m5!1suvWbnboXhTkAAAQqnlAZlA!2e0!3e2!7i13312!8i6656!6m1!1e1

Zusatz: Das Museum hostet seit 2007 noch immer den Deutschen Verpackungsdialog. Dieses Jahr fand er am 24. Oktober in der 27. Auflage statt. Das Motto war „Marken führen. Märkte fühlen.“

Adresse und Öffnungszeiten:

Hauptstraße 22, 69117 Heidelberg

Donnerstag – Sonntag: 11 – 17 Uhr

LVR-Industriemuseum

Allgemein: Das dezentrale LVR-Industriemuseum verteilt sich über sieben Standorte im Rheinland. Zwar liegt der Fokus der Ausstellung mehr auf der Industriegeschichte, Markenbezug ist durch die historischen Industriehäuser alter Größen dennoch gegeben.

Aktuelle Austellung: variiert je nach Standort

Adresse und Öffnungszeiten: Für einen Überblick der einzelnen Standorte sehen sie hier

Museum of Brands

Info: Mindestens genauso historisch, aber den Fokus zurück auf Marken legend, präsentiert das Londoner Museum of Brands unzählige Marken, Produkte und Verpackungen aus über 200 Jahren Konsumkultur.

Aktuelle Ausstellung: AdWomen – 100 Jahre Frauen in der Werbung und Dauerausstellung „The Time Tunnel“

Zusatz: Stifter Robert Opie über seine Sammlung: “The collection offers evidence of a dynamic commercial system that delivers thousands of desirable items from all corners of the world.”

Adresse und Öffnungszeiten:

111 – 117 Lancaster Road, Notting Hill, W11 1QT, London

Montag – Samstag: 10 – 18 Uhr

Sonn- und Feiertag: 11 – 17 Uhr

Marken:Zeichen

Allgemein: Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um ein Museum, sondern um einen virtuellen Rundgang auf der Website Berliner Museen. Ausgestellt werden unter anderem Logos aus dem Grafischen Atelier „Stankowski + Duschek“, die Besuchenden die vielfältigen Facetten des Corporate Designs zeigen – und wie das mit der Kunst zusammenhängt.

Aktuelle Ausstellung: Marken:Zeichen. Das Grafische Atelier Stankowski + Duschek

Virtueller Rundgang: https://storage.smb.museum/Virtueller_Rundgang/Rundgang_MarkenZeichen/Marken_Zeichen.html

The Design Museum

Info: Noch einmal nach London geblickt, findet sich dort auch das Design Museum. Anders als das Museum of Brands, ist hier eine feste Ausstellung nicht Teil des Konzepts. Stattdessen dient das Museum als eine Art offener Raum für Marken, Designer oder Zivilgesellschaft, je nach Ausstellendem.

Aktuelle Ausstellung: Barbie®: The Exhibition

Zusatz: Das Design Mueseum hat auch einen Deutschen Ableger – Das Supercandy Pop-Up Museum in Köln. Die Location sowie die aktuelle Ausstellung zu 50. Jahren Hello Kitty hat die absatzwirtschaft kürzlich bereits genauer betrachtet.

Adresse und Öffnungszeiten:

224–238 Kensington High Street, W8 6AG, London

Montag – Donnerstag: 10 – 17 Uhr

Freitag – Sonntag: 10 – 18 Uhr

