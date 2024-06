Marken-Award 2024: Top-Speaker*innen zu KI im Marketing

„Wenn irgendwo ‚KI‘ draufsteht, ist der Raum sofort voll“, sagte der Moderator Jan Leiskau, Geschäftsführer der solutions by Handelsblatt Media Group, zu Beginn der Session KI im Marketing. „Wir füllen den Raum nun mit Inhalten und kommen in die Diskussion“, so Leiskau weiter. In der Deep-Dive-Session sprachen vier Top-Marketer und -Marktforscher darüber, wie sich KI in Prozesse einbinden lässt, welche Potenziale und Gefahren sie bietet und wie man Ängsten in der eigenen Belegschaft entgegentritt. Das waren die Speaker*innen:

(Head of Future & Trends Research beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen, NIM), Impuls: Realitätscheck Generative KI im Marketing Maike Abel (Digital & Corporate Marketing Director bei Nestlé Deutschland), Impuls: „Von Kochrezepten und Superalgorithmen: Nestlés geheime Zutat für erfolgreiches Marketing“

(Digital & Corporate Marketing Director bei Nestlé Deutschland), Impuls: „Von Kochrezepten und Superalgorithmen: Nestlés geheime Zutat für erfolgreiches Marketing“ Claudia Lührs (Director Growth DACH bei Tonies), Impuls: „KI im Kinderzimmer – Wie die Toniebox einen kindgerechten Zugang zu Technologie ermöglicht“

(Director Growth DACH bei Tonies), Impuls: „KI im Kinderzimmer – Wie die Toniebox einen kindgerechten Zugang zu Technologie ermöglicht“ Nina Haller (CMO bei Experience One) im Interview mit Moderator Jan Leiskau