Marken-Award 2024: Die Marketingwelt trifft sich in Düsseldorf

Am Montag findet die 24. Verleihung des Marken-Awards in der Townhall der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf statt. Neben der Ehrung kommen auch zahlreiche Top-Speaker*innen zu aktuellen Themen im Marketing zu Wort.

Die Bühne steht bereit! Der Marken-Award, die renommierteste Preisverleihung im Bereich Markenführung, wird am Montag (10. Juni) in Düsseldorf zum 24. Mal verliehen. Die Veranstaltung verspricht spannende Einblicke in die Welt der erfolgreichen Markenstrategien und ehrt Unternehmen sowie Personen, die durch innovative und effektive Markenführung herausragende Erfolge erzielt haben (zu den Finalisten).

Der Marken-Award, ausgerichtet von der absatzwirtschaft und dem Bundesverband Marketing Clubs (BVMC), ist ein Leuchtturm-Event in der deutschen Wirtschaftslandschaft und zieht jedes Jahr Spitzenvertreter*innen aus der Unternehmenswelt, der Marketingbranche und der Kreativszene an. Auch in diesem Jahr werden Expert*innen, Führungskräfte und Markenenthusiast*innen zusammenkommen, um herausragende Leistungen in der Markenführung zu ehren.

Das Live-Event rund um die Verleihung des Marken-Awards startet bereits um 15 Uhr am Nachmittag mit parallelen Deep-Dive-Sessions in der Townhall der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf. Impulsgeber*innen stellen ihre Thesen zu den aktuell drängendsten Herausforderungen im Marketing und in der Markenführung vor. In der anschließenden offenen und vertrauensvollen Diskussion ist das Publikum gefragt.

Hier die Sessions und Speaker*innen im Überblick:

Marken-Award 2024: Die Deep-Dive-Sessions

Session 1: Brand & Design

Christa Catharina Müller, Chefredakteurin absatzwirtschaft (Moderation)

Simone Gudlick, Marketing Director Germany, Henkel Consumer Brands

Annette Schuh, Lead Business Acquisition, RMS. Der Audiovermarkter.

Dirk Hohnberg, Marketing Director Fisherman’s Friend, CFP Brands

Giuseppe Fiordispina, Marketing Director Cupra / Seat Deutschland

Session 2: SMarketing

Andreas Marx, Redakteur absatzwirtschaft (Moderation)

Falco Stienen, Vice President Brand Communication, Obi

Phong Lam, Director Sales, Central Europe, Highspot

Sabine Zantis, CMO, Deichmann

Session 3: KI im Marketing

Jan Leiskau, Geschäftsführer solutions by Handelsblatt Media Group (Moderation)

Dr. Fabian Buder, Head of Future & Trends Research, Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM)

Maike Abel, Digital & Corporate Marketing Director, Nestlé Deutschland

Claudia Lührs, Director Growth DACH, Tonies

Nina Haller, CMO, Experience One

Session 4: Markenführung und Verantwortung

Andreas Marx, Redakteur absatzwirtschaft (Moderation)

Alexander Burger, Head of Brand & Marketing, Recup/Rebowl

Willi Hink, DFB-Direktor Amateurfußball & Fußballentwicklung

Tim Klutinius, VP Client Sales, Ströer Media Solutions

Michaela Holzäpfel, Leitung Marketing Deutschland, Ritter Sport

Philipp Reinartz, Geschäftsführer, Komm mit

Session 5: Sportmarketing

Jan Leiskau, Geschäftsführer solutions by Handelsblatt Media Group (Moderation)

Jennifer Treiber-Ruckenbrod, Leitung Marketing, BMW Deutschland

Steffen Simon, Direktor Kommunikation, Nachhaltigkeit und Fans, DFB

Assen Saraiwanow, Senior Advisor, n plus Sport

Hendrik Ruhe, Co-CEO und Co-Founder Eintracht Spandau

Session 6: State of Marketing 2024: Top-Trends für Marketingentscheider*innen

Christa Catharina Müller, Chefredakteurin absatzwirtschaft (Co-Moderation)

Kai Vollhardt, Senior Partner und Leiter Marketing & Sales Practice in Deutschland, McKinsey & Company (Co-Moderation)

Aissu Diallo, Executive Director Digital Excellence, Butter.

Gregor Gründgens, Director Brand Marketing, Vodafone

Alexander Matt, Global Marketing Director, Fjallräven

Ab 18 Uhr werden die Gewinner*innen des Marken-Award 2024 im Rahmen der Preisverleihung bekannt gegeben. Anschließend geht es für alle Gäste und Teilnehmer*innen zum exklusiven Networking auf die Dachterrasse.

Wer die Preisverleihung im Livestream verfolgen möchte, kann sich hier für ein kostenloses Digitalticket registrieren.