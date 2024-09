KI in Social Media unverzichtbar

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Social Media Kommunikation hat stark an Bedeutung gewonnen. Er ist als Werkzeug für viele Unternehmen unverzichtbar. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Ersten Arbeitskreises Social Media in der B2B-Kommunikation. KI wurde zum ersten Mal in der Studie berücksichtigt.

Rekordniveau in Social-Media-Nutzung

Die IT- und Telekommunikationsbranche ist der Studie zufolge erneut an der Spitze der Social-Media-Nutzung zu finden. Beratungsunternehmen, der Bildungssektor sowie das Segment Dienstleistung und die Finanzwirtschaft haben hier an Terrain verloren.

Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr hat die Nutzung von Social Media in der B2B-Kommunikation insgesamt deutlich zulegt. Mit einem Plus von über 3,5 Prozentpunkten hat sie ihr bisheriges Rekordniveau von 97,4 Prozent erreicht. Die Nutzung ist im gesamten DACH-Raum hoch: Deutschland ist mit 97,4 Prozent, Österreich mit 97,6 und die Schweiz mit 96,6 Prozent auf den sozialen Netzwerken vertreten.

Unternehmen, die bis zu 9 Mitarbeitende beschäftigen, setzen inzwischen zu 89,3 Prozent Soziale Medien ein – im Vorjahr waren es noch 86 Prozent. Bei Klein- und mittelgroßen Unternehmen liegt die Social-Media-Nutzung bei über 98 Prozent. Großunternehmen bauen auf eine universelle Social-Media-Nutzung und setzen die Kanäle zu 100 Prozent für ihre Unternehmenskommunikation ein.

Social Media: Führungsstil beeinflusst Nutzung

Die Nutzung von Social Media hat sich je nach Führungsstil der Unternehmen verändert. Letztes Jahr waren Unternehmen mit einem Laissez-faire-Stil an der Spitze. Damals nutzten 98,2 Prozent von ihnen Social Media. Dieses Jahr ist die Quote aber auf 93,5 Prozent gesunken.

In Unternehmen mit autoritärem Führungsstil stieg die Nutzung von 94,9 Prozent auf 95,9 Prozent. Bei kooperativ geführten Unternehmen erhöhte sich die Nutzung von 94,7 Prozent auf 97,4 Prozent.

Auffällig sei, dass immer mehr Unternehmen Social Media als hilfreich für den Erfolg sehen. Der Anteil ist von 27,8 Prozent auf 44,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig finden nur noch 27,8 Prozent, dass Social Media zu viel Zeit kostet. Im Vorjahr waren es noch 48,8 Prozent.

Mehr Agenturen und Budget

Auch der Einsatz von Agenturen hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Mittlerweile nutzen über 82 Prozent der Unternehmen eine Agentur für Social Media, im letzten Jahr waren es noch 78,5 Prozent.

Die finanzielle Investition in Social Media konzentriert sich vor allem darauf, Kund*innen anzusprechen und neue Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Das durchschnittliche monatliche Budget bleibt stabil bei 5.000 Euro. Allerdings gibt es einen leichten Anstieg bei der Anzahl an Unternehmen, die mehr als 25.000 Euro pro Monat investieren.

Kommunikation wird globaler

„Social Media durchläuft als eigenständiges Ökosystem in der Kommunikation einen sichtbaren Reifeprozess“, sagt Studieninitiatorin Jacqueline Althaller. Sie verweist auf die sich abbildenden Rollen und Themen, welche von den einzelnen Unternehmensbereichen bzw. Abteilungen und Funktionen übernommen werden. Zuständigkeiten werden klarer und spitzer, der Einsatz und die Nutzung der Kanäle passgenauer. Beispielsweise habe sich in diesem Jahr Human Resources als einer der wesentlichen Bereiche etabliert, die im Unternehmen Social-Media-Aktivitäten unterstützen.

Der Fokus der Kommunikation habe erneut deutlich auf den Heimatmärkten gelegen, die bereits im letzten Jahr an Bedeutung gewonnen hatten. Dies zeige, dass Unternehmen immer weniger experimentieren. Gleichzeitig sei klar zu sehen, dass in diesem Jahr verstärkt auch die globalen Märkte und die Vereinigten Staaten angesprochen wurden.

KI und Social Media – vom ersten Gedanken bis zur fertigen Grafik

Zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) liefert die Studie unter anderem diese Erkenntnisse:

KI als Textexperte : 76, 2 Prozent der Unternehmen setzen auf KI, um ihre Beiträge auf Social Media zu verfassen

: 76, 2 Prozent der Unternehmen setzen auf KI, um ihre Beiträge auf Social Media zu verfassen Grafikdesign im KI-Modus : Fast ein Drittel der Firmen lässt KI ihre Social Media Grafiken entwerfen

: Fast ein Drittel der Firmen lässt KI ihre Social Media Grafiken entwerfen Strategie aus der Maschine: 36, 2 Prozent nutzen KI, um die heißesten Themen zu finden, und 18% planen ihre gesamten Inhalte mithilfe smarter Algorithmen.

Bei der Studie handelt es sich um die 14. Ausgabe von „Social Media in der B2B-Kommunikation“. Herausgegeben wird sie vom Ersten Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation. Dieses Jahr beteiligten sich 780 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.