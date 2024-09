Influencer der ersten Stunde

Es liegt gerade im Trend, Werbespots aus den 80er und 90er Jahren wieder aufleben zu lassen. So erfuhr „Like Ice in the Sunshine“ von Langnese eine Neuinterpretation durch den Musiker Nico Santos, Henkel verschaffte seinem Claim „Neu? Nein, mit Perwoll gewaschen“ ein Comeback und Mars ließ seinen Schokoriegel Twix noch einmal zu Raider werden.

Wenn nun Trigema die Rückkehr des kultigen Schimpansen Charly ankündigt, könnte man das als weiteres Beispiel für ein solches Werbe-Revival bezeichnen. Es ist aber eigentlich mehr als das.

Der Affe, den das mittelständische Familienunternehmen aus Burladingen 1990 zum ersten Mal auf die Bildschirme geschickt hatte, war – wenn auch mit Unterbrechungen – über mehr als drei Jahrzehnte hinweg ein Werbebotschafter für die Marke.

Charly als AU-Fashion-Influencer

Der „Charly“ des Jahres 2024 ist kein echter Affe, sondern, ganz dem Zeitgeist entsprechend, eine KI-Kreation oder, wie es bei der verantwortlichen Werbeagentur Thjnk heißt, ein „AI-Fashion-Influencer“. Statt Hemd, Krawatte und roter Brille trägt er jetzt Hoody oder Poloshirt. Seine Botschaft ist allerdings immer noch dieselbe wie vor 34 Jahren: Er bleibe ein „Botschafter für kompromissloses 100% Made in Germany, Langlebigkeit und beste Qualität“. Ein „ikonisches Testimonial“, nennt ihn Stefan Schulte, Chief Creative Officer bei Thjnk. Und sein Kollege Hendrik Heine, Chief Client Officer bei Thjnk, ergänzt: „Das ist keine neue Gen-Z-Bilderbuchmarke, sondern seit Jahrzehnten die deutsche Legende Trigema.“

In der Tat scheint dem schwäbischen Familienunternehmen die Transformation zu gelingen. Nachdem zum Jahreswechsel die Übergabe der operativen Verantwortung vom Firmenpatriarchen Wolfgang Grupp (82) an seine beiden Kinder Bonita (34) und Wolfgang junior (33) vollzogen wurde, zeigt die Marke mit diesem Schritt, dass ihr beides zu gelingen scheint: Sie geht mit der Zeit, bleibt sich aber selbst treu.

Die neue Kampagne startet im Oktober. Dann wird man sehen, wie der alte und neue Influencer bei den Menschen aller Generationen ankommt. Die Kampagne läuft über Social Media und, wie sollte es anders sein, natürlich auch wieder vor der Tagesschau im Ersten.