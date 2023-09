Früherer Alibaba-Chef verlässt den Konzern

Der frühere Chef des B2B-Onlinehändlers Alibaba, Daniel Zhang, verlässt überraschend das Unternehmen Am Sonntagabend dankte der Verwaltungsrat des Tech-Riesen Alibaba seinem früheren Chef für dessen 16-jährige Tätigkeit im Konzern. Der Grund für seinen Abschied wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Noch im Juni hatte Alibaba mitgeteilt, dass Zhang im September von Eddie Wu als Konzernchef abgelöst werden würde, Zhang jedoch Vorstandsmitglied des Unternehmens bleibe. Wu hatte zuletzt die konzerneigenen Handelsplattformen Taobao und Tmall geleitet.

Zhang hatte acht Jahre an der Spitze von Alibaba gestanden. Der Konzern verdankt ihm unter anderem den Aufstieg von einem ehemaligen Handelsunternehmen aus dem ostchinesischem Hangzhou zu einem der größten IT-Konzerne Chinas.

Neuordnung bei Alibaba

Jedoch hatte Alibaba in den vergangenen Jahren immer wieder mit Sanktionen durch die chinesische Regierung und einer verschlechterten Konsumstimmung zu kämpfen. Im März dieses Jahres kündigte der Konzern viele Neuerungen an. Dieser solle in sechs weitgehend unabhängige Unternehmensgruppen aufgespalten werden.

Einige Beobachter sehen den Personalwechsel kritisch, zumal Zhangs überraschender Abgang in einer Zeit des Umbruchs kommt. Der Konzern kämpft nach dem Abflauen der Pandemie mit Marktanteilsverlusten und hatte drei Quartale infolge ein einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet.

Im März hatte der Online-Händler eine tiefgreifende Umstrukturierung und die Aufspaltung in sechs Bereiche angekündigt – mit dem Ziel, das eigene Wachstum anzukurbeln und eigenständige Marktführer in Bereichen wie Cloud Computing und Logistik bis zum internationalen Handel zu schaffen. Der Plan galt als große Vision des nun scheidenden Alibaba-Chefs.