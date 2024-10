Erdinger Weißbräu mit neuem Marketingchef

Die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu hat die Gesamtleitung Marketing in die Hände von Philipp Herold gelegt. Der 38-Jährige ist seit zwölf Jahren im Unternehmen.

Philipp Herold verantwortet seit dem 1. September die Gesamtleitung Marketing bei der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu. Der 38-Jährige folgt auf Wolfgang Kuffner, der seit dem 1. Juli als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei der Privatbrauerei tätig ist.

Herold ist im Oktober 2012 als Abteilungsleiter Messen & Events bei der bayerischen Brauerei gestartet. Seit 2016 übernahm der studierte Sportökonom zusätzlich die Leitung des Sponsorings der Privatbrauerei.

Positionierung der Erdinger Markenwelten gelungen

Er war laut einer Mitteilung des Unternehmens maßgeblich an der erfolgreichen Positionierung der Erdinger Markenwelten im vergangenen Jahrzehnt beteiligt. Dazu zählen die Entwicklung des Erdinger Active Teams zu einer der mitgliederstärksten Ausdauersportcommunitys in Deutschland, die Verpflichtung des zweimaligen Ironman-Hawaii-Siegers Patrick Lange und die Etablierung der Erdinger Active Tour, bei der jährlich rund 650.000 an mehr als 120 Sportevents teilnehmen.

„Ich bedanke mich bei unserem Inhaber Werner Brombach und der Geschäftsführung für das entgegengebrachte Vertrauen. Mit Wolfgang Kuffner hatte ich in den letzten Jahren einen hervorragenden Lehrmeister und freue mich, dass er nun als Geschäftsführer weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird“, wird Philipp Herold in der Mitteilung zitiert.