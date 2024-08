Empfehlungen von Christof Zahneissen (Forte Digital)

Kulinarik meets Medieninnovationen

Meine Leidenschaften sind Kochen und neue Medienformate. Das verbindet Tastemade für mich perfekt – aus privaten wie beruflichen Gründen. Als Hobbykoch finde ich besonders attraktiv, dass die Plattform Rezepte und Gerichte mit Design, Reisen und fesselnden Geschichten kombiniert und mit Videoinhalten begleitet. Als Medienexperte begeistert mich, dass sich Tastemade durch seine einzigartigen, oft interaktiven Inhalte hervorhebt und damit ein globales Publikum für sich gewinnen konnte. Sprich: Hier treffen kulinarische Entdeckungen und Lifestyle-Inhalte auf Produktplatzierungen und Shop-Angebote. © Tastemade

Erfrischende Klarheit über Künstliche Intelligenz

Gerd Gigerenzer hat mir mit seinem Buch „How to Stay Smart in a Smart World” wie kaum ein anderer klargemacht, wie wir uns durch die wachsende Rolle von Künstlicher Intelligenz in unserem (Berufs)Leben enorm weiterentwickeln und dabei aktiv diese neue Welt mitgestalten können. Und müssen. Gigerenzer schlägt vor, eine ausgewogene Perspektive gegenüber der KI zu kultivieren, ihre Vorteile anzuerkennen und gleichzeitig ihre Grenzen und potenziellen Gefahren zu beachten. Denn die Technologie wird uns Möglichkeiten geben, an die wir heute noch nicht einmal denken. Nur das Zepter sollten wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen.

Gesundheit hören

Seit der Pandemie beschäftigte ich mich intensiver mit der Frage, wie ich an vertrauenswürdige, gut verständliche und faktenbasierte Informationen zu Krankheiten und Gesundheitsthemen komme. Und da bin ich beim Wort & Bild Verlag beziehungsweise bei der “Apotheken Umschau” fündig geworden. Wenn ich etwas zu Krankheiten, Medikamenten oder anderen medizinischen Begriffen wissen will, dann höre ich mir kurz, aber fundiert den Podcast „gesund hören – das Lexikon“ an. Die Episoden sind wie ein Nachschlagewerk aufgebaut, dadurch schnell und bequem zu konsumieren.

Kreativ und authentisch

Klingt vielleicht ungewöhnlich, aber ich bin durch meine Familie tatsächlich Fan von Refinery29 geworden, eine der für mich spannendsten internationalen Medienplattformen für Frauen. Hier fasziniert mich, wie es das Magazin mit glaubwürdigen, aussagekräftigen und relevanten Qualitätsinhalten, zeitgemäßem Storytelling und frischen Perspektiven geschafft hat, sich auch bei jüngeren Zielgruppen am Markt durchzusetzen. Denn Refinery29 spricht beispielsweise auch über Tabuthemen wie Frauen mit Behinderungen. Darüber hinaus integriert Refinery29 E-Commerce-Angebote, ohne dass es die Leser*innen stört.