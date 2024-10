Empfehlungen von Anna Pramila Meissner (TLGG) 

Das Paradies ist die Hölle auf Erden

Mein Seriendauerbrenner ist „The White Lotus“ (unbedingt im Original mit Untertiteln ansehen!). Menschen, die alles haben und die trotzdem von Sehnsucht aufgefressen werden. Ich stelle mir manchmal vor, dass der Cast eine Ansammlung von Personas ist, und ich muss ihnen etwas verkaufen, von dem sie eigentlich schon alles haben. Nur nicht die rote Schlangenlederversion oder die Version mit Orange und weißer Schokolade oder die alkoholfreie Variante. Das überbrückt auch manche Länge. Ich steige dann mental wieder ein, wenn die Dialoge so genial sind, dass ich sie selbst gern geschrieben hätte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Hoch auf die Kreativität

Seit ich „Dreck“ von Bill Bufort gelesen habe, will ich Beurre Rouge in vegan (also in jeder Hinsicht genießbar) herstellen. Und ich bin etwas neidisch darauf, wie stolz Köch*innen in ihrem Beruf sind. Der oft brutal, täglich fordernd und extrem involvierend ist. Das einzigartige Erlebnis für den Gast schaffen zu können, ist es ihnen wert. Es geht vielen Kreativen in anderen Branchen ähnlich. Bloß, sie sind nicht stolz. Schade. Ich möchte solche Herz-Hirn-Hand-Arbeit mehr zelebrieren. Ich wünsche mir, dass alle ihr „Dreck“ haben. Und wir uns wieder mehr und gern als Kreative verstehen. Wäre noch geil, wenn jemand für mich Beurre Rouge veganisiert – ich bin da mit meiner Kreativität am Ende.

Versteh’ einer die Amis

„Amerika, wir müssen reden“ von Jiffer Bourguignon und Ingo Zamperoni ist unterhaltsam und sympathisch. Der Podcast öffnet ein kleines Fenster zur amerikanischen Seele. Ich lasse zu, dass mir beim Hören manchmal schwindelig wird, wie manipulativ und auf selektive Wahrnehmung zielend politische Kampagne in den USA funktioniert. Und sich immer nur an die eigene Nase fassen, tut auf Dauer ja auch weh.

Meme Paradies

@sveamaus ist die Queen of Meme. Als Fan des Formats muss man sie kennen. Merz und Merkel in der Bahn sind vermutlich auch denen schon untergekommen, die noch Myspace in der App-Library haben. 90 Prozent würden im Selbstversuch spätestens nach einem Monat meine Begeisterung teilen.