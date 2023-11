Die wichtigsten Marketing-Events im Dezember

Für Interessierte gibt es einige spannende Marketing-Events im Dezember. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen zusammengefasst:

ITCS Frankfurt

Datum: 1.12.

Ort: Frankfurt am Main

In der Messe Frankfurt dreht sich am 1. Dezember einen Tag lang alles um IT. Ob Deutsche Bahn oder Aldi: Auf der ITCS sind mehr als 100 Aussteller und über 50 Keynotes, Vorträge und Workshops zu aktuellen Tech-Themen angekündigt.

DevOpsCon München

Datum: 4. – 7.12.

Ort: München oder online

Vom 4. bis 7. Dezember findet die DevOpsCon im Hilton Munich Park sowie virtuell im Netz statt. Über vier Tage hinweg bietet die Konferenz einen Einblick in Themen wie Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), das Kubernetes-Ökosystem sowie Agile & Lean Business. Die Besucher*innen erwarten mehr als 75 Speaker*innen und zahlreiche Workshops.

Digital Sales im Werbemarkt

Datum: 5.12.

Ort: online

Am 5. Dezember bietet der Medienverband der freien Presse (MVFP) ein Webseminar zu Digital Sales im Werbemarkt an. Dort gibt es Impulse für die Ausgestaltung des eigenen digitalen Content-Angebotes im Werbemarkt, bei denen das Advertorial im Vordergrund steht.

Handelsblatt Industrie-Gipfel

Datum: 7. und 8.12.

Ort: Minden

Unter dem Motto „Spotlight the Future: Industrielle (KI-)Revolution“ findet der diesjährige Industrie-Gipfel des „Handelsblattes“ am 7. und 8. Dezember in Minden bei der Harting Technologiegruppe statt. Themen wie Nachhaltigkeit, KI, Konjunktur, neue Technologien, Lieferketten und demografischer Wandel stehen auf der Agenda. Gemeinsam werfen Vertreter*innen aus Industrie, Politik und Wirtschaft einen Blick auf die strategischen Zukunftsperspektiven der deutschen Industrie.

absatzwirtschaft Quarterly Customer Centricity & Winter Camp von „Handelsblatt“ und „WiWo“

Datum: 14.12.

Ort: Düsseldorf

Das Winter Camp, welches von der absatzwirtschaft in Kooperation mit dem „Handelsblatt“ und der „WirtschaftsWoche“ veranstaltet wird, bietet den idealen Rahmen für die Marketing-Community, gegen Ende des Jahres noch einmal in gemeinsamer Runde zusammenzukommen. In erprobter Camp-Manier wird es spannende Diskussionen, Top-Referent*innen, Behind News-Sessions mit den Redakteur*innen des „Handelsblatts“, der „WirtschaftsWoche“ und der absatzwirtschaft geben – und natürlich nicht zuletzt auch inspirierende Gespräche bei Glühwein, Punsch und winterlichen Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt. Alle Marketer*innen lädt die absatzwirtschaft insbesondere zum Deep Dive mit dem Thema Customer Centricity ein, in dem es unter anderem um Datenanalyse und Zielgruppenansprache gehen wird.