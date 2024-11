DeepL Write sagt „Kölle Alaaf!“

DeepL Write, der KI-Schreibassistent von DeepL, wird für diese Woche um Kölsch erweitert. Nutzer*innen können ihre Texte in Deutsch in DeepL Write eingeben – und die KI übersetzt sie in bestes Kölsch. Diese Funktion ist frei zugänglich, jedoch nur in der Woche ab dem 11.11. verfügbar.

Wer also den Beginn der fünften Jahreszeit für einen Trip ins Rheinland nutzt, einfach neugierig ist, wie sich die Kölsche Mundart zum Hochdeutschen unterscheidet, oder den Karnevalsbesuchern von außerhalb mal zeigen möchte, wie sich ihre Phrasen so im Kölschen anhören, kann sich hier ausprobieren.

Kölner Unternehmen will allen Kölsch ermöglichen

Laut Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL, wolle das Kölner Unternehmen zu dieser besonderen Zeit beitragen und allen Feiernden den Zugang zur Mundart ermöglichen. Er sagt: „Mir stonn zu dir, Kölle.“

DeepL ist ein seit 2017 aktiver Onlinedienst für maschinelle Übersetzung, der vom gleichnamigen Unternehmen betrieben wird. Die mittlerweile global mit ungefähr 1000 Mitarbeiter*innen agierende Firma hat ihren Hauptsitz in Köln.