DeepL erweitert Glossarfunktion

DeepL hat am Mittwoch auf der Dmexco in Köln mehrere Erweiterungen seiner Glossarfunktion bekannt gegeben. Die Glossarfunktion bietet Fachleuten und Unternehmen eine praktische Möglichkeit, Übersetzungen für bestimmte Begriffe festzulegen und so die Konsistenz und Genauigkeit von übersetzten Inhalten zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung des Anbieters von KI‑Sprachtechnologie für Übersetzungen.

DeepL bietet als erster Anbieter der Branche ab sofort eine intelligente, automatische Glossargenerierung an. Teams können nun bereits übersetzte Dateien hochladen und daraus automatisch Glossareinträge extrahieren lassen, um anschließend individuelle Glossare zu erstellen. Zudem unterstützt die Glossarfunktion ab sofort weitere Sprachkombinationen. Darüber hinaus sei die Glossarfunktion jetzt auch in den Browsererweiterungen und Integrationen von DeepL verfügbar und lässt sich so ganz einfach in bestehende Workflows einbinden. Dies soll für ein nahtloses Nutzererlebnis im Browser und in gängigen Anwendungen wie Google Workspace und Microsoft 365 sorgen.

Europäisches KI-Unternehmen setzt globale Standards

„KI‑gestützte Übersetzungen sind unverzichtbar für Unternehmen, die in der heutigen zunehmend vernetzten Welt Sprachbarrieren überwinden möchten. Mit der leistungsstarken Glossarfunktion von DeepL können sie noch einen Schritt weitergehen und Übersetzungen auf ihre individuellen Begrifflichkeiten und Anforderungen zuschneiden“, so Christopher Osborne, VP of Product bei DeepL.

Als eines der wenigen europäischen Unternehmen setzt DeepL nach eigenen Angaben regelmäßig globale Standards im KI-Bereich. Erst im Juli gab das Team um CEO Jarek Kutylowski das Update seines Sprachmodells bekannt.