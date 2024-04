Das sind die Influencer-Hochburgen Deutschlands

In welcher Stadt Deutschlands ist die Influencer- bzw. Creator-Dichte am Höchsten? Dieser Frage ging die Berliner Influencer-Agentur Netzschreier nach. Sie untersuchte die Präsenz von Influencer*innen in den 30 bevölkerungsreichsten deutschen Städten.

In diesen Städten leben die meisten Influencer pro 1.000 Einwohner. Foto: Netzschreier / Screenshot

Das Ergebnis überrascht: So sticht Essen mit 31,13 Influencer pro 1.000 Einwohner hervor, was die Stadt zur deutschen Influencer-Hauptstadt macht. Kiel und Frankfurt belegen mit jeweils 26,64 bzw. 23,41 Influencer pro 1.000 Einwohner den zweiten und dritten Platz. Stuttgart und Düsseldorf runden die Top Fünf ab, allerdings mit deutlich geringeren Dichten.

Obwohl Städte wie Berlin, Hamburg, München und Köln die höchsten absoluten Zahlen an Influencern aufweisen, finden sie sich, gemessen an der Einwohnerzahl, nur im mittleren bis unteren Bereich der Top Ten wieder. Interessanterweise liegt Köln dabei auf dem sechsten Platz, dicht gefolgt von Berlin und München, die die Plätze sieben und acht einnehmen. Hamburg belegt den zehnten Platz.

Die Analyse zeigt zudem, dass mehrere Städte aus Nordrhein-Westfalen die Liste der Orte mit den niedrigsten Influencer-Dichten anführen. Gelsenkirchen bildet mit nur 3,08 Influencern pro 1.000 Einwohner das Schlusslicht. Auch Duisburg, Mönchengladbach und Wuppertal weisen vergleichsweise niedrige Werte auf. In Sachsen hingegen findet sich Chemnitz am unteren Ende des Rankings.

Laut Marlon Giglinger, Mitbegründer von Netzschreier, überrasche die hohe Dichte in Essen zunächst. Doch die Stadt biete durch ihre kreative Studentenszene, zentrale Lage und günstige Kostenstruktur optimale Bedingungen für aufstrebende Social Media Akteure. Die Analyse berücksichtigte dabei sowohl bekannte als auch weniger bekannte, sogenannte Nano-Influencer mit mindestens 1000 Followern.