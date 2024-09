Das empfehlen Digital-Experten den CMOs für 2025 

Medienkanäle von TV über Audio bis Out-of-Home werden digitalisiert und auch die Markenführung wird zunehmend digital gedacht. Expert*innen aus der Digitalwirtschaft sind da am Puls der Zeit und beraten CMOs aus verschiedenen Unternehmen und Branchen. Sechs von ihnen beschreiben an dieser Stelle, wo sie die größten Herausforderungen im digitalen Marketing sehen und welche strategischen Schwerpunkte CMOs deshalb 2025 setzen sollten.

Axel Averdung ist Geschäftsführer OH-SO Digital. (© Jan van Endert)

„Verzeihung, liebes Marketing, wo finde ich Seele, System und ansteckenden Irrsinn? Wir haben Toptechnologien, aber oft fehlt der menschliche Bezug, die staunende Begeisterung. Deine 4 Ps werden ständig optimiert, doch wo gelingt es, sie mit echter Kreativität untereinander zu verbinden? Daten und KI sind mächtige Werkzeuge, aber ohne das richtige System erzeugen sie Stückwerk. Es reicht nicht, nur einen Aspekt zu perfektionieren; alle drei – Kreativität, Technologie und Organisation – sollten mithilfe des CMOs einen Pakt der Hingabe schließen. Ohne Rücktrittsklauseln. So wirst Du, liebes Marketing, wirkungsvoll.“

Joachim Bader ist Managing Partner von Forte Digital Central Europe. (© Forte Digital)

„Es gibt drei große Herausforderungen: Da die Kundenakquise immer teurer wird, sollten CMOs fokussiert auf Kundenbindung setzen und eine Strategie entwickeln, die dazu ganzheitlich alle Digitalkanäle einbindet und dabei den Kundennutzen und -lösungen in den Mittelpunkt stellt. Weiter ist wichtig, die vorhandenen Kanäle zu optimieren. Hier geht es besonders um ‘Friction Elimination’. Mittels Datenanalysen können Bruchstellen erkannt und eliminiert werden. Das trägt auch zur Kosteneinsparung bei. Und natürlich bleibt KI ein Thema. Dabei sollten CMOs sich auf die KI-Verankerung in den internen Produktionsprozess und zu Dienstleistern konzentrieren.“

Julia Zimmermann ist Partnerin Brand Strategy & Positioning bei Future Marketing Consulting, dem in der Plan.Net verorteten Beratungsangebot der Serviceplan Group. (© Serviceplan Group)

„Vielfältige Transformationen stellen Unternehmen vor Herausforderungen. Daher brauchen CMOs 2025 einen Kompass, um durch die komplexen Themen zu navigieren: Die effektive Nutzung von KI, die Erstellung originären Contents, die Gewährleistung von Personalisierung entlang der gesamten Customer Journey und die Einhaltung von Datenschutzanforderungen werden zentral sein. Zudem braucht es eine wertschätzende Unternehmenskultur, um Innovation und Nachhaltigkeit als zentrales Asset auszubauen. 2025 braucht einen klaren Northstar und es wird entscheidend sein, dass das gesamte Unternehmen ihm folgt.“

Peter Kiefer ist Geschäftsführer der Strategieberatung Punch. (© Punch)

“Wer sein Marketing effektiver gestalten will, sollte sein Augenmerk nicht nur auf KI & Co. legen. Denn zu den strategischen Herausforderungen von CMOs im kommenden Jahr zählt in erster Linie, nahtlos und intelligent die Brücke zwischen digitaler und analoger Welt zu schlagen. Oder zumindest die diversen Daten- und Plattformsilos im Digitalen aufzulösen. Technologie ist hier nur Mittel zum Zweck. Denn wir wissen: Kein Channel ist einem anderen überlegen und durch Integration wird das Marketing besser. Für den Endkunden existiert diese Unterscheidung sowieso nicht – also sollte sie auch nicht für CMOs existieren.”

Simon Umbreit ist Managing Director von Wongdoody (© Wongdoody)

“Marketing wird immer technologischer, die alte Trennung – links Marketing, rechts Tech – funktioniert nicht mehr. Heutiges Marketing verbindet Kreativität, Idee und Markenhaltung mit Dateninterpretation, Personalisierung, Individualisierung und Automation. Jetzt liefert Künstliche Intelligenz den bisher fehlenden Schlüssel, um die wahren Potenziale digitaler Kommunikation zu entfalten und das Versprechen einzulösen, dass digitale Kommunikation bessere Kommunikation wird. Marketing-Teams und Agenturen müssen diese Themen durchdringen, neue Zusammenarbeitsmodelle schaffen und auf Augenhöhe mit Tech agieren. Gewinnen werden die, die aus den neuen Möglichkeiten am kunden- und menschenzentriertesten agieren. Darin liegt die Chance.”

Evan Kent ist SVP Global Marketing bei Monotype. (© Monotype)

“Im Jahr 2025 werden CMOs vor der Herausforderung stehen, das Gleichgewicht zwischen Personalisierung und Datenschutz zu wahren – und das in einem Umfeld strengerer Vorschriften und wachsender Anforderungen der Verbraucher an Transparenz. Robuste Datenstrategien und eine durchdachte Integration von KI werden dabei entscheidend sein. Vertrauen bleibt unverzichtbar und Marken müssen konsistente Branding-Elemente nutzen, um Authentizität zu vermitteln. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten sind zudem Agilität und ein klarer Fokus auf den ROI von größter Bedeutung.”