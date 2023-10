Clubcast: Mehr als „Pusch-Marketing“

"Es geht beim Gründen einfach darum, dass man was macht. Es ist learning by doing. Niemand kann alles perfekt", sagt die Framen-Gründerin Magdalena Pusch in Folge 38 von Clubcast.

Magdalena Pusch, Co-Founderin und CMO des Media-Tech-Start-ups Framen, hat ihre ersten Schritte in die Gründer- und Start-up-Szene im Silicon Valley gemacht. Dann hat sie auch eine Zeit lang bei Google gearbeitet, bevor die eigene Geschäftsidee mit ihren Co-Gründern 2018 endgültig an den Start ging. Heute ist ihr Team auf knapp 100 Mitarbeitende angewachsen und in über 20 Märkten aktiv.

Magdalena selbst ist ganz frisch unter die Top-40-unter-40 der „Horizont“ gekürt worden. Und überhaupt ist sie ein Rolemodel für Gründer und Gründerinnen in Deutschland.

Was sie alles schon erlebt und geleistet hat, was Framen eigentlich ist und was das alles mit digitalen Bilderrahmen zu tun hat, erfahren Sie in der neuesten Folge von Clubcast aus dem Marketing Club Frankfurt.

Über Clubcast

Clubcast ist ein Podcast-Format der über 60 deutschen Marketing-Clubs. In den zwei- bis vierwöchentlich erscheinenden Episoden produzieren einzelne Clubs abwechselnd inspirierende Gespräche rund um die Themen Marketing, Werbung, Kommunikation, Markenmanagement, Onlinemarketing und Digitalisierung. Und die absatzwirtschaft bietet die Plattform dafür.