Clubcast: „It’s about passion, not jobs or positions“

„It’s about passion, not jobs or positions. It’s about sustainable growth, not quick success. It’s about holistic development in a data driven world.“ Dieses Zitat von Niels Klamma, Head of Marketing bei Lexus, beschreibt seine Einstellung wohl auf den Punkt. Und ohne diese Einstellung hätte Niels wohl nie zu seiner heutigen Rolle gefunden.

Angefangen hat seine berufliche Laufbahn als freiberuflicher Grafikdesigner. Kurz darauf gründete er seine eigene Werbeagentur und kam 2007 zum Toyota Konzern, wo er verschiedene Stationen im Marketing durchlaufen hat – bis hin zu seiner aktuellen Position als CMO bei Lexus.

Im Interview mit Moderatorin Anouk Ellen Susan erzählt er, was ihn im Marketing antreibt, was es seiner Meinung nach braucht, um erfolgreich zu sein, und warum es dabei wichtig ist, auf seine eigenen Fähigkeiten zu hören und das zu tun, wofür man brennt.

Themen aus dem Podcast

(03:41) Was treibt Niels im Leben und insbesondere im Marketing an?

(04:43) Wo liegt die Faszination im Marketing? Warum ist es wichtig, Marketing nicht nur zu begleiten, sondern es richtig zu machen, etwas zu bewegen?

(07:07) Im Spannungsfeld: Marketing ist einerseits geleitet von Emotionen, Bauchgefühl und Kreativität, andererseits von datengetriebenem und wissenschaftsbasiertem Arbeiten. Wie lässt sich beides in Einklang bringen?

(08:52) Neue Aufgabenfelder im Marketing, etwa UX, erfordern andere Fähigkeiten als früher. Wir arbeiten heutzutage viel mehr mit Datenströmen, Datenanalysen, Customer Journeys.

(09:41) Um den für sich passenden Job zu finden, ist es ist wichtig zu schauen, welche Eigenschaften man mitbringt und wofür man brennt. Genauso wichtig wie eine Sinnhaftigkeit in seiner Arbeit zu sehen.

(11:05) Mehr DNA statt MBA. Ausprobieren mit den eigenen Fähigkeiten ist erfolgsversprechender als sich nicht in etwas hineinzwängen lassen.

(12:49) Schlüssel zum Erfolg: Durchhaltevermögen, Mut, Netzwerken und Wille.

(14:10) Vielseitigkeit. Es ist wertvoll, beide Seiten zu kennen – Unternehmen und Agentur –, um ein Verständnis für die andere Seite zu entwickeln.

(16:05) Macht mehr Geld wirklich glücklicher? Oder ist es mehr die Intensität von Beziehungen, Kundenbindung und Sinnhaftigkeit?

(18:06) Wertebasiertes Führen. Gemeinsam als Team etwas schaffen. Warum Kollaboration im Team so wichtig ist, um Erfolg zu erzielen.

(19:31) Die Frage nach dem Budget. Führt ein höheres Marketingbudget automatisch zu mehr Erfolg? Oder spornt es eher an, mit geringerem Budget etwas zu schaffen?

(21:02) Die jüngere Generation – Sinnhaftigkeit, Verbindlichkeit, Arbeitswille. Gibt es wirklich gravierende Unterschiede zu älteren Generationen?

(23:10) Ein kurzer Blick zum Marken-Award 2023. Worauf achtet Niels, der in der Jury sitzt?

(26:07) Marketingautomatisierung. Künstliche Intelligenz. Fluch oder Segen?

(27:29) Marken brauchen starke Werte, um Orientierung zu geben, müssen sich aber im dynamischen Markt fast täglich neu erfinden und das ist manchmal die größte Herausforderung.

Über Clubcast

Clubcast ist ein Podcast-Format der über 60 deutschen Marketing Clubs. In den zwei- bis vierwöchentlich erscheinenden Episoden produzieren einzelne Clubs abwechselnd inspirierende Gespräche rund um die Themen Marketing, Werbung, Kommunikation, Markenmanagement, Onlinemarketing und Digitalisierung. Und die absatzwirtschaft bietet die Plattform dafür.