Brief an mein jüngeres Ich, Folge 31: Marjorieth Sanmartin

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Marjorieth Sanmartin, Chief Creative Officer bei Philipp und Keuntje. Sie schreibt über ihren Weg von Venezuela über die USA und England nach Deutschland.

Liebes jüngeres Ich,

wenn du wüsstest, wo du mit 46 Jahren stehst, du würdest es kaum glauben. Aber ich versichere dir, es ist genau der Ort, an dem du sein solltest. Bedenke, dass sämtliche Erfahrungen, die du sammeln wirst – auch die herausfordernden – sich völlig lohnen. Sie werden dich lehren und den richtigen Weg aufzeigen. Glaube mir, ich kenne dich: Du würdest ohnehin niemand anderem glauben und es lieber selbst herausfinden wollen. Also wage es.

Deine unermüdliche Neugier wird ein prägender Bestandteil deiner Persönlichkeit sein, denn sie treibt dich immer weiter voran. Neugier ist einer der größten Vorzüge, die Menschen besitzen können. Glücklicherweise musst du sie nicht erzwingen, sie kommt ganz natürlich zu dir. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, hätte ich dir geraten, neugierig zu sein. Deine Neugier befähigt dich, Neues auszuprobieren, unkonventionelle Wege zu gehen, intensiver zuzuhören und die Zukunft aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dies ist eine wertvolle Eigenschaft, die es dir ermöglichen wird, in der Zukunft Menschen zu führen.

Du wirst eine inspirierende Führungskraft sein und es verabscheuen, ein bloßer Boss zu sein, denn du magst keine Autorität über dir. Du wirst erkennen, dass ein erheblicher Unterschied zwischen einem Boss und einem Leader besteht: Ein Boss zwingt Menschen zur Gefolgschaft, oft auf eine unangenehme Weise, während ein Leader für die Menschen sorgt und ihnen Freiräume lässt, ohne sie für Fehler zu verurteilen.

Deine Reise führt dich von Venezuela in die USA, nach South Carolina, um Englisch zu lernen und dein Studium der internationalen Beziehungen zu beginnen, angetrieben von dem Glauben deiner Mutter, dass du Diplomatin werden solltest. Doch später wirst du erkennen, dass du dieselbe Leidenschaft in Werbung und Design finden wirst, was nicht nur dein Beruf, sondern deine wahre Liebe sein wird.

Diese Entscheidung bringt dich nach Miami, dann zu renommierten Agenturen in Chicago und schließlich nach England und Deutschland. Als Art Director wirst du lernen, dass Bilder oft mehr sagen als tausend Worte und dir Zugang zu neuen Kulturen und Ländern verschaffen. Als Venezolanerin mit einem spanischen Vater wirst du von diesen vielfältigen Perspektiven profitieren. Du wirst überwältigt sein von der Entwicklung der Welt und stolz darauf, dass deine Kinder in einer offeneren Gesellschaft aufwachsen, in der Herausforderungen, wie sie dein Bruder als Teil der LGBTQ-Gemeinschaft erlebt hat, zunehmend angenommen und gefeiert werden. Dein Bruder, der immer dein kleiner Bruder bleiben wird, wird seine besondere Rolle in der Welt annehmen und sich durchsetzen.

Verändere dich niemals, kleines Mädchen, und bleibe immer dir selbst treu. Höre auf deinen Vater, wenn er dir sagt, dich niemals für jemand anderen zu ändern und auf deine Mutter, wenn sie dir rät, niemals von jemandem abhängig zu sein.

Mit all meiner Liebe,

Dein älteres Ich

Alle bereits erschienenen Folgen der Reihe “Brief an …” finden Sie hier.