Schneider Electric mit neuer Marketingchefin

Kathrin Aehling ist neue Vice President Channel & Marketing bei Schneider Electric DACH. Neben ihren bisherigen Aufgaben Channel Management und E-Commerce hat die Managerin zum 2. April auch den Bereich Marketing übernommen, wie der französische Elektronikkonzern mitteilte. Hintergrund sei eine engere Verzahnung der Unternehmensbereiche.

Eine der Hauptaufgaben von Aehling werde es sein, an der Schnittstelle zwischen Produktmanagement, Marketing, PR, Pricing und Vertrieb zielgruppenspezifische Kommunikationsstrategien für die unterschiedlichen Portfolios und Zielmärkte von Schneider Electric zu entwickeln.

Mentorin für Frauen in technischen Berufen

Die Diplompsychologin begann ihre Karriere als HR-Beraterin beim Consulting-Unternehmen Kienbaum. Bei Schneider Electric ist sie 2013 als Head of Talent Management Germany eingestiegen. In den folgenden Jahren hatte sie verschiedene Positionen in den Bereichen HR und Channel Management. Im Frühjahr 2023 wurde Aehling zur Vice President Channel Management und E-Commerce für die Regionen Deutschland und Österreich sowie zum Mitglied der DACH-Geschäftsleitung von Schneider Electric ernannt. In dieser Rolle war sie für die Koordination des dreistufigen Vertriebs des Tech-Konzerns, inklusive der Schneider-Electric-Marken Merten, Ritto und ABN verantwortlich.

Neben ihrer eigenen Karriere engagiert sich Aehling für die Förderung von Frauen in technischen Berufen und ist als Mitglied der Initiative „Women into Leadership“ als Mentorin für weibliche Nachwuchskräfte aktiv.