Neuer Marketingchef bei Peugeot Deutschland

Mathias Kalkbrenner ist neuer Marketingverantwortlicher bei Peugeot Deutschland. Er übernimmt den Posten von Tobias Ströver, der in die Pariser Zentrale des Autobauers wechselt.

Mathias Kalkbrenner hat zum 1. November die Position als Marketing Manager bei Peugeot Deutschland übernommen. Zum neuen Verantwortungsbereich des 37-Jährigen gehören unter anderem: Produktmanagement, Pricing sowie die Erstellung und strategische Planung von Vertrieb- und Marketingaktionen. Er berichtet an Christian Dietsch, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland.

Kalkbrenner ist seit über acht Jahren Teil des Teams von Peugeot Deutschland. Er bringt über zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Marketing-, B2B- und Vertriebsdirektion mit. Zuletzt war er als Leiter Produktmanagement und Pricing bei Peugeot tätig. Zuvor konnte Kalkbrenner im Stellantis Konzern Erfahrungen im B2B-Vertrieb sammeln. Nun tritt der in die Fußstapfen von Tobias Ströver, der globale Markenaufgaben für Peugeot in der Zentrale in Paris übernommen hat.