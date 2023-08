Marken-Award 2023: Top-Speaker*innen zu Future of Marketing

Beim Live-Event rund um die Verleihung des Marken-Awards gab es fünf Deep-Dive-Sessions rund um die drängendsten Herausforderungen im Marketing. In unserer Bildergalerie zeigen wir Impressionen und Zitate zum Thema Future of Marketing.

Marken in der Popkultur, aktuelle MarTech-Trends, Retail Media und mehr: Moderiert von Jan Leiskau (Geschäftsführer, solutions by Handelsblatt Media Group), drehte sich in dieser Deep-Dive-Session alles um das Thema Future of Marketing.

Input gab es von vier Top-Speaker*innen: