Impulse zur Circular Economy

Regelmäßig präsentieren wir Impulse und Entwicklungen auf dem Weg in die Circular Economy. Ein Mix aus Studien über Aktivitäten von Marken im Bereich Kreislaufwirtschaft bis hin zu wichtigen politischen Weichenstellungen.

Wunsch und Wirklichkeit

Beim Thema Energiesparen im Haushalt klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Zwar geben 82 Prozent der Deutschen an, seit Beginn der Energiekrise stärker auf ihren Verbrauch zu achten. Auch setzen 62 Prozent bei der Anschaffung sehr stark auf Nachhaltigkeit. Nach dem Kauf ist es dann meist aber mit der Sparsamkeit vorbei: 15 Prozent geben an, das Eco-Programm der Waschmaschine zu nutzen. Beim Geschirrspüler sind es 30 Prozent. 38 Prozent der Befragten dauert das Eco-Programm zu lange. 22 Prozent geben an, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend sei. 18 Prozent wählen aus Gewohnheit andere Programme.

Neues Leben für alte Akkus

Mit der wachsenden Zahl von E-Autos gewinnt auch das Thema Batterierecycling an Bedeutung. In Hamburg hat Ende August eine große Anlage für die Wiederverwertung ausgedienter E-Auto-Batterien den Betrieb aufgenommen. Betreiber sind der schwedische Batteriehersteller Northvolt und der britische Metallrecycler European Metal Recycling. In der Anlage können nach Unternehmensangaben etwa 10.000 Tonnen Batteriepacks pro Jahr entladen und demontiert werden.

Hochschulen forschen

Vier sächsische Hochschulen bauen im Industriepark „Schwarze Pumpe“ für 108 Millionen Euro ein Forschungszentrum für Kreislaufwirtschaft auf.