Impulse zur Circular Economy 

Regelmäßig präsentieren wir Impulse und Entwicklungen auf dem Weg in die Circular Economy. Ein Mix aus Studien über Aktivitäten von Marken im Bereich Kreislaufwirtschaft bis hin zu wichtigen politischen Weichenstellungen.

Zurück im Kreislauf

In der Corona-­Pandemie ist so mancher Bekleidungshersteller in die Produktion von ­Gesichtsmasken eingestiegen. Mittlerweile ist der Mundschutz, der uns jahrelang begleitet und bekleidet hat, kaum noch gefragt. Doch wohin mit den hohen Lagerbeständen?

Im Rahmen eines ­Recyclingprojekts hat die ­Bekleidungsmarke Marc O’Polo gemeinsam mit ihren Partnern ­Texaid und Renewcell unbenutzte und nicht mehr benötigte Stoff­masken im Sinne des Kreislaufs zu Fasern ­recycelt, mit denen neue Textilien produziert werden. Dabei geht es vor allem um die Zurückgewinnung der verarbeiteten Baumwolle als Ressource für neue Fasern.

Überlastet

Der 2. August war nach den Berechnungen der US-Umweltorganisation Global Footprint Network Erdüberlastungstag 2023 (engl.: Earth Overshoot Day). Die Menschen haben die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde bis zu diesem Tag aufgebraucht

München auf Platz 1

Der Trend zu wiederaufbereiteten gebrauchten Elektronikgeräten (refurbished) setzt sich fort. Und München scheint ein Vorreiter zu sein: Gut 16.500 wiederaufbereitete Smartphones, Tablets und Co. wurden seit 2019 in der bayerischen Landeshauptstadt verkauft – damit ist München auf die Einwohnerzahl gerechnet die refurbished-freundlichste Stadt in Deutschland.

Das geht aus einer aktuellen Erhebung von asgoodasnew hervor. Dahinter folgen Berlin und Hannover. Das Ruhrgebiet bildet mit Essen, Dortmund und Duisburg das Schlusslicht.

Plastikmüll bekämpfen

Die Bekämpfung von Plastikmüll in der Natur steht bei den Deutschen ganz oben auf der Liste der umweltpolitischen Maßnahmen. 75 Prozent halten dies für eine zentrale Aufgabe der Politik.1