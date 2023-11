Hip-Hop & Marketing: Diesen 50 Accounts sollten Sie folgen 

Wer eine nach Interesse definierte Zielgruppe ins Visier genommen hat, muss einen Weg finden, sie wirklich zu verstehen. Soziodemografische Daten können dabei helfen. Das ist aber nicht zwingend so. Manchmal sind Alter, Geschlecht oder Schulabschluss sogar irreführend. Ganz bestimmt ist das so beim Thema Kultur. Dafür finden sich zahlreiche Beispiele in Mode, Film und Musik.

Zum Beispiel auch, wenn es um Hip-Hop geht. In diesem Jahr feiert die Musikrichtung ihren 50. Geburtstag – und The Ambition feiert mit. Exklusiv für die absatzwirtschaft hat die Agentur eine Auswahl, explizit kein Ranking!, der wichtigsten Instagram-Accounts mit Hip-Hop-Bezug aus Markensicht erstellt. Wer also in naher Zukunft eine Kampagne oder einen Produktlaunch plant oder einfach nur die Fankultur besser verstehen will, sollte sich diese Liste ganz genau anschauen.

@032c

2001 in Berlin von Joerg Koch mitgegründet, gilt das Magazin „032c“ mittlerweile weltweit als ein wichtiger Akteur in der Welt der Mode und Kultur. Rap-Größen wie Lil Uzi Vert zieren hier das Cover und unterstreichen den zeitgenössischen Look des Mediums. Hip-Hop-Fans können sich durch Artikel, Interviews und Fotostrecken im Heft und im Feed inspirieren lassen und erhalten via Posts und Storys Updates zu Fashionshows und zu brandneuen Designer-Kollaborationen.

@235ive

Was hat eigentlich eine Tasche der Luxusmarke Hermès mit Hip-Hop zu tun? Und warum tragen so viele Rapper*innen eigentlich goldenen Zahnschmuck? Genau solchen Themen aus der Welt von Mode und Kunst widmet sich der Blog Two Thirtyfive. Das Recherche-Genie dahinter, Ilja Stein, kontextualisiert in seinen regelmäßigen Dig-Deep-Beiträgen alles Wissenswerte und Mythen aus der Hip-Hop-Welt. Selbst absolute Kenner*innen können hier ihr breites Hip-Hop-Wissen noch mal ordentlich aufstocken und mit Fakten und Zahlen glänzen lernen.



@365femalemcs

Die Plattform 365femalemcs hat es sich zur Mission gemacht, nationalen und internationalen FLINTA*-Rapperinnen eine Bühne zu geben, damit diese gesehen und gehört werden. Mithilfe von Porträts und digitalen Artworks pushen sie in ihren Posts die weibliche Rap-Szene und servieren wöchentlich Newcomerinnen, die man auf dem Schirm haben sollte.



@50thanniversaryofHip-Hopde

Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Hip-Hop – das Kollektiv hinter dem Projekt „50thanniversaryofHip-Hop“ zelebriert dieses Jubiläum und sorgt mit Events ordentlich für Welle. Im deutschen Raum steht hier federführend CEO Jordanis Kifle mit ihrem Team aus kreativen Köpfen aus der Szene dahinter, die mit ihrem Schaffen den Spirit von Hip-Hop auch hierzulande repräsentieren, im kürzlich gelaunchten HQForty4 in Berlin.



@aboveground.official

Ob die Jungs von BHZ, Viko63 und Penglord oder die Künstlerin Josi – auf dem Kanal von Aboveground beweisen Deutschrap-Chartstürmer ihre Skills und performen ihre Hits an dem für das Format bekannte, von der Decke hängenden Mikrofon und in lässiger Atmosphäre. Die Sessions haben ein großes Potenzial zum Viralgehen und sollten in keiner Abonnenten-Liste von Hip-Hop-Fans fehlen. @allgoodde

Das Online-Magazin „All Good“ hat sich seit seiner Gründung 2014 definitiv seinen Platz in der Welt der Musikmedien erobert. Maßgeblich daran beteiligt war und ist Musikjournalist Jan Wehn, der bereits seit Jahren eine bedeutende Rolle im deutschen Hip-Hop-Journalismus spielt. In Form von diversen Porträts über Hip-Hop-Stars wie US-Rapperin Ice Spice, von Album-Reviews und Interviews mit deutschen Hip-Hop-Urgesteinen wie Samy Deluxe oder DJ Ron im dazugehörigen Podcast berichten die abwechselnden Hosts über Geschehnisse und Hintergründe in der Hip-Hop-Welt.



@arcteryx.koeftespiess

Memes sind nicht nur Teil der Social-Media-Landschaft, sondern vor allem auch in der Hip-Hop-Kultur sehr beliebt. Mit ironischen Bildern und Sprüchen von Deutschrapper*innen hat Arcteryx.Köftespieß sich bis nach ganz oben auf die Meme-Seiten gedribbelt und sorgt fast täglich für einen Schmunzler in der Community. @bbu.lab (Berlin bleibt Untergrund)

Wer am Wochenende in Berlin ist und noch nichts geplant hat, sollte definitiv checken, ob eine BBU-Party stattfindet. Die Partyreihe, die oft im Humboldthain-Club stattfindet, zieht ein junges und hungriges Publikum an, das bei DJ-Acts wie Medussar oder 3LNA definitiv seine Portion gute Hits an dem Abend auf die Ohren bekommt. Folgen lohnt sich auch für Nicht-Berliner*innen, denn das Party-Kollektiv wandert ab und zu gerne durch weitere deutsche Großstädte. @beat.pool

Eine kollektive Plattform voller Beats zum Download bietet das Produzent*innen-Netzwerk BeatPool, gegründet vom Hamburger Hip-Hop-Produzenten Jakob Janner aka Skool Boy. Der Kanal informiert die Follower*innen regelmäßig über anstehende Events, bei denen gehypte Newcomer wie Konz oder Produzent*innen und DJs aus dem Pool wie Sirin oder whaterboutus dem Publikum ordentlich einheizen. Augen und Ohren offen halten und den Kanal abonnieren, um das nächste Takeover beim Festival oder die Pool-Party in deiner Stadt nicht zu verpassen. @bipolarberlin

Im Herzen Berlins sitzt das Kollektiv Bipolar und der Name ist Programm. Ob Events, Künstlermanagement oder Produktionen: Die Verbindung von Hip-Hop und New Wave Rave spiegelt sich wider in der Philosophie und in den Arbeiten der jungen und hungrigen Firma. Unter der Leitung von Adrian Manelli, Dodji Amédégnato und Görkem Savsa finden sich DJs und Künstler sowie Produzenten wie Southstar, Sira oder Flavio sowie die angesagtesten Partyreihen der Stadt und Credits für Musikvideos von Chartstürmern wie Cro oder Bausa. @bodegaberlin

Erlesene Vintageware aus aller Welt, angesagte Trendsneakers, exotische Snacks – bei Bodega Berlin direkt an der Boddinstraße gehen Modeliebhaber und Hip-Hop-Fans garantiert nicht mit leeren Shoppingtaschen aus dem Laden. Ob limitierte Reese’s Puffs von US-Rapper Lil Yachty, die Bomberjacke deines Lieblings-Footballvereins oder Events wie die „Trade Night“, bei der man seine Sammlerstücke mit anderen tauschen kann: Der Bodega des Vertrauens liefert alles, was das Hip-Hop-Herz begehrt. Wer sich die neuesten Produkte nicht entgehen lassen möchte, lässt ein Abo da, checkt den Onlineshop und stattet den Jungs einen Besuch ab. @buzz.plug

Moritz Bäumel und Luka Ouzounis haben in ihrem Shop alles, was das Modeherz begehrt: Ob Louis Vuitton, Gucci, Goyard oder Chrome Hearts. Vor zwei Jahren gründeten die beiden Frankfurter das Personal-Shopping-Unternehmen BuzzPlug, eine Online-Plattform, auf der man die neuesten Trends von angesagten Marken finden kann. Kunden wie die Rapper Shindy und Reezy wie auch zahlreiche Fußballer genießen einen Rundum-Service und werden bei den beiden von Kopf bis Fuß ausgestattet.

@byfennalang

Fenna Lang ist eine wahre Alleskönnerin. Ihre Karriere startete sie bei keinem Geringeren als Streetwear-Legende Karl Kani – sie trafen zufällig aufeinander und sie durfte für die Marke Karl Kani Styles entwickeln. Seitdem ist sie gefragte Stylistin und Nageldesignerin. Egal ob Zalando oder Dior: Sie prägt den Style von morgen und hat immer inspirierende, futuristische Ideen auf ihrem Kanal parat.

@chrome_magazine

Wer ein Herz und ein Auge für Fotografie und Streetwear-Fashion hat, kann sich von den eindrucksvollen Editorials im „Chrome Magazine“ inspirieren lassen. Herausgeber und Kreativtalent Till Tinsky vereint Mode und den aktuellen Zeitgeist – zu sehen in den limitierten Printausgaben wie auch online auf dem gleichnamigen Kanal. Daher: Folgen und die nächste Edition nicht verpassen!

@deadlyinjection

Kleidung kaufen? Hier wird gemietet. Egal ob Videodreh, Shooting oder Privatpersonen – bei DeadlyInjection im Fundus kann man sich von Designer-Accessoires über Secondhand-Kleidung so gut wie alles mieten. Hinter der Idee steht Tatjana Jung, Stylistin und Kostümdesignerin aus Berlin. Sie hat bereits mit namhaften Artists zusammengearbeitet und ist für ihren besonderen Style bekannt.

@deinehomegirls

Josi Miller und Helen Fares sind deine Homegirls – in ihrem Podcast sprechen die beiden über alles, was den Hip-Hop-Kosmos aktuell bewegt. Musikjournalistin Helen und DJ Josi zählen mit ihrer Expertise und Kredibilität zu den absoluten Meinungsmacherinnen der Szene. Kein Wunder also, dass namhafte Gäste wie Rapper Trettmann, Newcomerin Yecca oder Comedian Parshad dem Podcast einen Besuch abstatten.



@deutschrap_ideal

Interviews und Zitate deiner Lieblingsrapper*innen, Rap-Storys, Neuigkeiten aus der Szene und vieles mehr. Der Account Deutschrap Ideal schaut und hört ganz genau hin und nimmt die Deutschrap-Szene unter die Lupe. Egal welches Hip-Hop-Festival gerade stattfindet oder welche Rapper*innen mit einem neuen Album an den Start gehen – auf dem Account wird jeder Fan mit den nötigen Insights und News versorgt.



@deutschrap_plus

100 Prozent Deutschrap, jeden Montag frisch auf die Ohren: Mit den beiden Moderatoren Shervin und Lennard verpasst man keine Releases von Deutschlands Rap-Größen und -Newcomer*innen. Wer sich neben Musikanalysen und Insider-News auch für einen Blick hinter die Kulissen der Musikindustrie interessiert, ist hier mit zahlreichen Interviews von Macher*innen, etwa Szenefotograf Pascal Kerouche, bestens bedient.

@diffusmagazin

Tägliche News und Trends aus der Hip-Hop-Kultur, die neusten Releases kompakt in ihren „Deutschraps Zukunft“-Playlists, Tourankündigungen von Künstler*innen und vieles mehr. Wer immer up to date bleiben will, kommt am Online-Magazin DIFFUS nicht mehr vorbei. Mit innovativen Formaten wie dem „Kreis des Vertrauens“ oder Berichterstattungen live vor Ort liefert das Team um Gründer Torben Hodan stets hautnahe Einblicke in und um die Musikszene.



@dogmadior

Sie sind lustig und am Zahn der Zeit. Dogma Dior sind ein kreatives Studio und Kollektiv mitten in Berlin. Mit ihren animierten Videos sorgen sie für Stimmung auf Social Media und setzen neue Trends in Sachen Brand Building für ausgewählte Marken. Mit Junes aka Junesko als Moderator und kreativer Kopf hinter dem Ganzen wird das Social-Media-Spektakel perfekt. @egotrips.studio

Im Jahr 2004 gründete Erol Taskoparan das Kreativstudio Egotrips in Münster und gilt seitdem als ein prägender Akteur der Hip-Hop- und Sneaker-Kultur. Sein Motto „Work Hard Stay Humble“ spiegelt sich wider in einzigartigen Special-Packaging-Projekten, die nationale Anerkennung für Kreativität und Qualität im Sneaker- und Streetwear-Kosmos erlangt haben. Das Studio gestaltet nicht nur Trends, sondern prägt den Zeitgeist, denn diese Visionen von Authentizität und Ambition hinterlassen einen nachhaltigen Fußabdruck in der Kultur.



@elioevents

Mit Terminen wie dem „Breezy Market“-Flohmarkt hat sich die Veranstaltungsfirma Elioevents in der Hauptstadt in kürzester Zeit einen Namen gemacht, vor allem in der Fashion- und Kulturszene. Gründer Leandro Wenzler kreiert stets die gehyptesten Events, die sofort in den Kalender eingetragen werden sollten. @ellidrake

Die Stylistin mit dem richtigen Gespür für die Trends von morgen hat bereits mit großen Namen wie Zalando oder 6PM zusammengearbeitet. Auf der Pariser Fashion Week kuratiert sie Runway-Shows und setzt Shootings in den Metropolen dieser Welt um. Hierzulande verantwortet sie das Styling für Musikvideos von Sängerin Nina Chuba oder von Rapper Wavvyboi. Ihre eigenen Looks sind wahre Kunstwerke, die voller Experimentierfreude und Trendaffinität stecken.

@fireinthebooth

Künstler*innen wie Wa22ermann, Billa Joe oder Samy Deluxe geben sich im Studio von Hyped Radio quasi die Klinke in die Hand. „Fire in the Booth“, das exklusive Format von Apple Music, zeigt auf dem Account Deutschrap-Acts beim Freestylen auf diverse Beats ihrer Wahl. Als Moderator hat sich das Format Hip-Hop-Macher DJ Maxx geschnappt.

@freitag0uhr

Zum Kick-off ins Wochenende gibt es jeden Freitag zum offiziellen Release-Tag immer die brandneuen Songs im Handel und natürlich beim Streamingdienst des Vertrauens. Wer hierfür bestens vorbereitet sein will (für online: Wer jeden Freitag zum offiziellen Release-Tag bestens vorbereitet sein will), checkt auf dem Channel Freitag0Uhr bereits am Vortag die Veröffentlichungen der Lieblingsrapper*innen aus und setzt sich einen Reminder in den Kalender. @gate194

Erfahre immer als Erste*r, welche neuen Brands und Styles erhältlich sind, und klicke dich durch die große Vielfalt an Streetwear-Goodies. Ob vor Ort im Store in Kreuzberg, im zugehörigen Onlineshop oder auf dem Instagram-Account: Bei Gate194 findet man von Vetements oder Marni bis hin zu Feng Chen Wang absolut alles, was die aktuelle Fashionszene dominiert. Gründer und Inhaber Michael Haiduk und sein Team versorgen einen rund um die Uhr mit Trends, mit Looks zum Nachstylen und mit den angesagtesten Events.

@haramwithsugar

Was tun mit getragenen Sneakers? Natürlich zum neuen Fashion-Piece upcyceln! Die Kreativkünstlerin All Amin (@haramwithsugar) wertet unter anderem Sneakers auf und bastelt aus ihnen neue Kleidungsstücke wie geschnürte Tops und Taschen. Mit ihren futuristischen Visionen, Inspirationen und ihren einzigartigen Designs ist sie auf ihrem Account der Trendwelt immer einen Schritt voraus.

@heystephtv

Bereits vor einigen Jahren etablierte sich Musikjournalistin und Macherin Steph Karl beim Rapmagazin „16Bars“ als eine unverzichtbare Moderationsgröße in der Hip-Hop-Szene. Auf ihrem eigenen Kanal HeyStephTV spricht sie in ihren Interviewformaten wie „Candyshop“ regelmäßig mit internationalen Hip-Hop-Stars und liefert damit auf ihrer Plattform stets exklusiven und einzigartigen Content.

@hoe__mies

Ihr wollt die angesagtesten FLINTA- und LGBTQ+-DJs bei den besten Partys der Stadt sehen? Dann solltet ihr beim Kanal hoe_mies auf „Folgen“ drücken, um definitiv keine mehr zu verpassen. Das Kollektiv, kuratiert von Gizem Adiyaman, besser bekannt als DJ Meg10, bringt die neuesten Beats in die Clubs und sorgt nicht nur mit den passenden Partys, sondern auch mit dem passenden Account-Content für beste Laune und Community-Gefühl. @hoer.berlin

Live aus Berlin und raus in die weite Welt. Bei HÖR nehmen DJs ihre Sets in einem für den Kanal typischen badezimmerähnlichen Raum vor der Kamera auf. DJ-Größen und Newcomer*innen aus der Musikszene stehen hier an den Decks und beschallen regelmäßig die Fliesen. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Soundtrack fürs Wochenende oder dem nächsten DJ-Talent ist, wird hier definitiv fündig. Darüber hinaus überzeugt der Account mit einem einzigartigen Look & Feel und mit innovativen Flyer-Designs, die den Spirit der Kultur perfekt einfangen. @hoker_one

Hinter dem Künstlernamen Hoker steckt das Düsseldorfer Kunsttalent Steffen Mumm. Sein künstlerischer Werdegang begann im Jahr 2004, als er mit der Sprühdose in der Hand und einer Menge Hip-Hop im Herzen in die Graffiti-Szene eintauchte. Seitdem ist er – mittlerweile auch international – aus der Kunstwelt nicht mehr wegzudenken. Seine Werke verkörpern einen Mix aus Illustration, Graffiti und Kalligraphie, die den Spirit der Hip-Hop-Kultur einfangen. @hypeculture.de

Woher der Hype um Brands wie Off-White, Lacoste oder Rolex? Das Infotainment-Format Hypeculture von funk.net schlüsselt in exzellent recherchierten Videos so gut wie jedes Klischee und jeden angesagten Trend aus dem Hip-Hop auf. Als Gäste holt sich die Redaktion von den Macher*innen von BANK diverse Vertreter*innen aus der Szene – beispielsweise Achraf Bouzalim, den Designer der Modemarke 6PM, Comedian Felix Lobrecht oder Rapperin Wa22ermann –, um sie darauf reagieren zu lassen. Einschalten und Notizen machen lohnt sich! @islaberlin

Das Nagelstudio Isla Berlin steht für individuelle Selbstentfaltung durch ausgefallene Nageldesigns, durch die Kleidung und den Bau einer Community. Hier wird man mit dem gewissen Bling-Bling auf den Nägeln und der neusten Kleidung von angesagten Streetwear-Marken versorgt. Wer es nicht in die Hauptstadt schafft, kann sich die Impulse aber jederzeit auf dem Account holen und bleibt somit immer up to date, wenn es um Maniküre und Fashiontrends geht. Wöchentlich bietet das Isla Radio zudem Shows auf die Ohren, bei denen FLINTA-, Queer- und BIPoC-DJs gefeatured werden.

@kaum

Kreativkünstler kaum ist ein wahrer Pixel-Picasso und einer der talentiertesten Artists, wenn es um animierte Visuals, futuristische Designs und 3D-Bilder geht. Kein beziehungsweise „kaum“ ein Wunder also, dass internationale Marken und Big Player wie Nike oder Diesel ihn für ihre Kampagnen engagieren und ihr Vertrauen in die Artworks des Künstlers setzen. @machiavellipodcast

Rap und Politik gehen Hand in Hand: Das beweist der Machiavelli-Podcast von Cosmo, gehosted von Vassili Golod und Jan Kawelke. Bei den beiden Journalisten sitzen ausgewählte Gäste regelmäßig mit am Tisch, wie zuletzt Bundeskanzler Olaf Scholz und Ausnahme-Künstler RIN. Zudem begeben sie sich in diversen Deep Dives auf die Reise durch bedeutende politische Rap-Alben der Geschichte und der Gegenwart. Zudem wird der Hörerschaft das nötige Hintergrundwissen zu nationalen sowie internationalen Top Acts vermittelt, wie beispielsweise Haftbefehl oder Little Simz.

@mzundco

Seine Kund*innen nennen ihn liebevoll den „Eismann des Vertrauens“ (Zitat von Rapper Dante YN) – Sebastian Gündel, CEO und Inhaber des Shops MZ & Co., setzt mit seinen einzigartigen Designs und handgefertigten Schmuckstücken neue Standards im Bereich Custom Jewelry. Ob funkelndes Accessoire für die Zähne, den Hals oder die Finger – die exklusiven hochpreisigen Schmuckdesigns verleihen jedem Feed eine satte Portion Hip-Hop. @neukollnerinnen

Wer in Berlin wohnt und Lust auf einen exotischen Snack hat, der sollte den Kiosk „Neukoellner*innen“ im Kiez Neukölln auschecken. Nirgendwo sonst gibt es eine so große und bunte Auswahl an internationalen Süßigkeiten und Chips wie hier – die gesamte deutsche Rapwelt trifft sich da zum Abhängen, dreht dort Musikvideos oder genießt die Späti-Atmosphäre. Egal ob Arcade-Games, Block-Partys oder Live-Konzerte – hier ist immer was los und eine Reise ins Zuckerland ist garantiert.

@pigmentintl

Das Magazin „Pigment Mag“ bildet eine Community für Black Culture, Künstler*innen, Individualität und mehr. Mit ihren Social-Media-Beiträgen schaffen die redaktionellen Köpfe dahinter eine Plattform für Visibilität und Repräsentation, die einen Safe Space für BPoC bildet und dabei besonders die Hip-Hop-Kultur highlightet, die in der Black Community ihre Ursprünge hat und tief in ihr verwurzelt ist.



@pollystooth

Glitzersteine auf dem Zahn sind kein kurzzeitiger Hype, sondern mittlerweile ein bedeutendes Accessoire in der Modeszene. „Tooth Gems“ in allen Formen, Farben und Styles gibt’s bei Polly Aniko in ihrem Studio in Berlin-Schöneberg. Mit ihren funkelnden Kreationen sorgt sie auf Instagram für Inspiration und setzt stets neue Trends. @pressureculture

„Pressure Paris“, gegründet von Théodoros Gennitsakis, ist ein Kulturmagazin und eine Agentur für visuellen Ausdruck in Mode, Kunst und Lifestyle mit Sitz in der Metropole Paris. Der begleitende Instagram-Kanal „Pressure Culture“ gibt Einblicke in diese Welt und beeindruckt durch coole Editorials und exklusive Interview-Specials mit Hip-Hop-Artists wie Zeina. Die Plattform verkörpert Kreativität und Hip-Hop, was sich in den beeindruckenden visuellen Elementen und Texten zeigt. @sabukaru.online

„Sabukaru“ ist ein Fashion-, Lifestyle- und Culture-Magazin aus Tokio, Japan. Gegründet von Adrian Bianco und gestartet als Kollektiv, sind die Macher*innen die Spürnasen für kreative Subkultur und erkennen Trends vor allen anderen. Mit ihren Posts und Reels erzählen sie einzigartige Geschichten, die kulturelle Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen, und setzen Maßstäbe nicht nur auf dem asiatischen, sondern mittlerweile auch auf dem internationalen Medienmarkt. @sportsmafiaboys

Hip-Hop-Kultur ist nicht nur Musik, sondern auch Lifestyle, Sport und Fashion. Die Sportmafiaboys bringen dies so gut wie kaum jemand anderes auf den Punkt. Wer wissen will, wie die Kids von morgen sich kleiden, oder verstehen möchte, warum Jerseys keine Trikots, sondern Fashion-Items sind, der kann sich auf dem Account der Sportmafiaboys inspirieren lassen. „Im Trikot von Paris“ ist nämlich längst nicht mehr nur ein Rap-Text, sondern gelebte Realität auf den Straßen der Metropolen Deutschlands.

@stoked.mp4

Ob mit dem neuesten Videopodcast-Format „Draussen“, in welchem Künstler*Innen wie Kwam.E oder Chapo102 auf Trips in die Natur begleitet werden, mit regelmäßigen, interaktiven Quizzes oder den aktuellen Trends aus der Rap-Szene – Hip-Hop-Fans und die, die es noch werden wollen, lassen Stokes ein Abo da und holen sich hier täglich ihre Portion Hip-Hop-News und feinste Unterhaltung.

@streamingfakten

Wer täglich mit Zahlen und Fakten aus der Streaming-Welt versorgt werden will und die aktuellen Spotify-Charts in Sachen Deutschrap rund um die Uhr auf dem Radar haben möchte, ist beim Account Streamingfakten an der richtigen Adresse. Hier erfährt man immer direkt, welcher Track wie viele Millionen Streams geknackt hat und welche Künstler*innen im Ranking mit ihren Singles und Alben gerade um die Wette streamen.

@swimgoodforever

Mit etwas Glück erwischt man eine Party der Veranstaltungsreihe „Swim Good“ auch in der eigenen Stadt. Vorrangig in der Hauptstadt zu Hause, haben sich die Partys innerhalb der letzten Jahre rasant zum Highlight für Hip-Hop-Fans gemausert. Treiben lassen darf man sich hier zu Sounds von DJ-Größen wie Monsieur Dope, Hanaby oder Dipped in Colors. Somit gelten die Partys als absoluter Pflichttermin für Nachtschwärmer und solche, die es werden wollen. @temryandfriends

Das DJ-Kollektiv darf derzeit auf keiner Party in Berlin und darüber hinaus fehlen. Egal ob über Instagram oder WhatsApp – Temry and Friends lassen jeden wissen, wo die nächste coole Veranstaltung steigt. Die DJs der Events werden sorgfältig kuratiert und man ist am Zahn der Zeit, was die Beats angeht – von Afrotrap bis Hip-Hop ist alles vertreten, was die Bude ordentlich anheizt. Auf dem Lineup findet man vor allem aufstrebende DJs, zum Beispiel Havai B aus Stuttgart, die erst kürzlich auf Tiktok mit ihren Remixes komplett viral ging. @theambitiongermany

THE AMBITION ist Deutschlands erste und einzige Unternehmensberatung für Hip-Hop-Kultur. Durch regelmäßige Formate wie #AmbitionEnergy, das die Neuigkeiten aus der Kultur kompakt zusammenfasst, oder #AmbitionArchive, das sich mit Hip-Hop-Trends und -Geschichte auseinandersetzt, bleibt man auf dem Account up to date und erhält exklusive Branchen-Insights aus dem weltweiten Hip-Hop-Kosmos. Zudem gibt’s Behind-the-Scene-Storys von den wichtigsten Partys, Events und Konzerten.

@thisisfemaleforce

Der Name ist Programm – mit durchgedrücktem Pedal und Vollgas. Den „Real Hot Girl Sh*t“ gibt es auf der Plattform Female Force zu sehen. Gründerin Tatjana Wenig und ihr Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in der Branche zu supporten und ihnen auf ihrer Plattform die notwendige Visibilität zu geben. So entstehen zum Beispiel Kampagnen und Musikvideos der Spitzenklasse für Brands wie Adidas oder Videos für Rapperin Katja Krasavice. @unreleased.berlin

Ein Blind Date mit aufstrebenden Künstler*innen in entspannter Atmosphäre – bei der Eventreihe „unreleased“ performen einmal im Monat Acts ihre noch unveröffentlichten Songs auf einer Bühne voller Pflanzen. Der Ticketkauf verrät den Besucher*innen zwar nicht das Lineup des Abends, garantiert aber eine ausgelassene Stimmung in nahezu immer ausverkaufter Runde. Daher: Schnell sein lohnt sich, denn wann und wo die nächste Show steigt, erfährt man immer zuerst auf dem Kanal.

@workoutservices

Art Direction der Extraklasse: Im Kreativstudio Workoutservices findet man einzigartige Designs, die visuelle Identitäten zum Leben bringen. 2018 gegründet von Seb Holl-Trieu and Piotr Zapasnik, hat sich die Agentur mit Kunden wie Nike, Adidas Originals oder Universal Music schnell ihren Platz in der Welt der visuellen Kommunikation gesichert und prägt damit nachhaltig die Kultur.

Herzlichen Dank an Laura Haber, Lisa Groening, Lara Muhn, Vince Medzech und Niklas Müller von The Ambition für die Recherche und den Text!