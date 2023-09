Empfehlungen von Kerstin Köder (SAP)

Hier stellen Marketing- und Agenturentscheider*innen Fundstücke aus der Welt der Medien vor, die sie inspirieren. Heute: Kerstin Köder, SVP & Head of Marketing EMEA bei SAP.

Die Welt braucht mehr Pippi!

Wer kennt sie nicht, Pippi Langstrumpf, die ikonische Kinderbuchfigur von Astrid Lindgren? Sie begleitet mich schon ein Leben lang – spätestens aber, seit ich mich damals gegen alle Erwartungen für ein Studium entschied und die Familienplanung erst mal hintenanstellte. Ein Schockmoment für meine höchst konservative Oma und der prägende Moment für mich: Jetzt erst recht! Pippi Langstrumpf hatte es vorgemacht: Ihr furchtloser Geist ist das perfekte Beispiel dafür, dass Mädchen nicht immer mit Puppen spielen, nicht brav und angepasst sein müssen. Mut, Unabhängigkeit, Herausfordern des Status quo – das ist, was ich bis heute mit Pippi verbinde. In Zeiten von Veränderungen gilt es, Haltung zu zeigen, anders zu denken und mit Mut durch Transformationen zu navigieren. Auch die Businesswelt braucht mehr Pippi!

Pippi Langstrumpfs furchtloser Geist ist das perfekte Beispiel dafür, dass Mädchen nicht immer mit Puppen spielen, nicht brav und angepasst sein müssen, findet Kerstin Köder. (© Imago)



Herzensthemen

Sehnsüchtig warte ich immer auf die nächste Episode von Verena Pausders und Lea-Sophie Cramers Business-Podcast „Fast & Curious“, einen meiner Inspirations-Booster. Die beiden Frauen sprechen über meine Herzensthemen wie Leadership, Wirtschaftstrends, Produktivitätshacks – denn auch mein Tag sollte 36 Stunden haben –, teilen aber auch Gesundheitstipps. Frische Perspektiven stehen hier im Vordergrund. Was diesen Podcast auszeichnet, ist die offene, ehrliche, authentische Erzählweise der Gastgeberinnen. Sie inspirieren mich mit ihrer unverblümten Art, die Dinge beim Namen zu nennen.

Nachhaltigkeit, neu gedacht

Maja Göpel gibt in ihrem Buch „Unsere Welt neu denken: Eine Einladung“ einen Überblick zu globalen Herausforderungen und liefert optimistische und handlungsorientierte Ansätze – sehr hilfreich in Anbetracht der heutigen Informationsflut. Sie verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine persönliche Überzeugung ist, sondern auch eine unternehmerische Verantwortung.



Praxisnahe Inspiration

Eine ordentliche Portion Inspiration liefert mir das Managementmagazin „Harvard Business Review“. Wer etwas über das Geschäftsleben lernen will und wem Innovation, gute Führungsqualitäten und nachhaltiger Impact am Herzen liegen, wird dieses Magazin verschlingen. Das Tolle ist: Die Inhalte sind nicht nur topaktuell, sondern lassen sich auch wunderbar in der Praxis anwenden.