Die wichtigsten Marketing-Events im Oktober

Für Marketinginteressierte hält der Oktober einige spannende Events bereit. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen zusammengefasst.

Anuga

Datum: 07.-11.10.

Ort: Köln

Die Ernährungsmesse für Handel und Gastronomie steht dieses Jahr unter dem Leitthema „Sustainable Growth“. Im Fokus stehen das Spannungsfeld von wirtschaftlichem Wachstum und Nachhaltigkeit im Bereich Ernährung, die Facetten nachhaltigen Wachstums und globale Wege und Lösungsansätze dafür. Dabei vereint die die Anuga zehn Fachmessen unter einem Dach, die jeweils einen Bereich des Lebensmittelgewerbes beleuchten: Bread & Bakery, Chilled & Fresh Food, Out of Home, Hot Bevarages, Frozen Food, Dairy, Drinks, Fine Food, Meat und Organic.

Deutscher Marketing Tag (DMT)

Datum: 10.-11.10.

Ort: Augsburg

Der DMT jährt sich dieses Jahr zum 48. Mal. Im Augsburger Kongresshaus werden mehr als 70 Speakter*innen über das Motto „It’s all about change“ diskutieren. Es geht um neue Technologien, veränderte Arbeitsbedingungen, Kundenbedürfnisse und -erwartungen sowie gesellschaftliche Entwicklungen, die die Marketing-Branche vor große Herausforderungen und Veränderungen stellen.

Online Marketing Tag (OMT)

Datum: 13.10.

Ort: Mainz

Beim OMT in der Pyramide Mainz halten Expert*innen dieses Jahr wieder Vorträge zu verschiedensten Themen: KI, Marketing Automation; Social- Media, E-Mail- und Online Marketing; Tracking, SEO, Google Ads und Copywriting und Texting stehen auf dem Programm. Bei der OMT Website-Clinic werden abschließend vorab ausgewählte Webseiten von Teilnehmer*innen durch Expert*innen bewertet und Strategien für diese vorgestellt.

succeet und CX summit

Datum: 25.-26.10.

Ort: Wiesbaden

Die succeet, eine Großaustellung nationaler und internationaler Player der Insights Industry, findet diesmal im RMCC RheinMain CongressCenter in Wiesbaden statt. Über 120 Unternehmen und Verbände aus Insights, Data und Analytics sind mit dabei und bieten Präsentationen, Workshops und Podiumsdiskussionen an. Beim CX summit dreht sich zum dritten Mal in Folge alles um Customer Experience.