Die kleinen Dinge entscheiden

In der Welt des E-Commerce ist die Customer Journey der Dreh- und Angelpunkt für Marketingentscheider. Sie ist die Reise, die Kund*innen von der Entdeckung eines Produkts bis zum Kaufabschluss führt. Der Werkzeugkasten der Marketing- und E-Commerce-Strategen besteht dabei aus vielfältigen Instrumenten entlang dieser Journey, mit denen sie die Erreichung ihrer Zielgrößen beeinflussen können. Letztlich spielen zwei Kontaktpunkte eine übergeordnete Rolle: die Produktdetailseiten und die Kampagnen-Landingpages.

In den ersten Phasen der Journey kommen zahlreiche Kontaktpunkte für den Start in Betracht und somit müssen einzelne Fehler in der Aussteuerung keine durchschlagende Wirkung auf den Erfolg haben. Mit jedem Schritt in Richtung Kaufabschluss jedoch wird es wichtiger, die entsprechende Phase und deren Kontaktpunkte zu perfektionieren. Nachdem das Interesse geweckt ist (Awareness) und das Produkt im Mindset der potenziellen Kund*innen eine zentrale Rolle spielt, wird der Spielraum für Fehler immer kleiner. Denn die finale Entscheidung findet rund um die Produktdetailseiten statt.

Es geht um mehr als nur den einen Kauf

Ein einfacher und möglichst standardisierter Check-out-Prozess sollte heutzutage selbstverständlich sein. Für die Produktdetailseiten bedeutet das, dass sie die größte Aufmerksamkeit in der Planung und Umsetzung benötigen. Denn eine lange vorbereitete Kundenreise kann abrupt zu Ende sein. Hier steht letztlich nicht nur das Produkt, sondern auch die Marke im Mittelpunkt der Experience.

An diesem Punkt zeigt sich erstmals, ob Marken- und Werbeversprechen das halten, was sie versprochen haben. Daher ist es notwendig, an diese Phase die höchsten Ansprüche zu stellen. Denn am Ende geht es ja nicht nur um diesen einen Kauf, sondern um den Aufbau einer nachhaltigen Beziehung zwischen den Kund*innen und der Marke.

Performance-Check: Usability und Accessibility als Schlüsselkriterien

Oftmals drehen Unternehmen lieber an den Marketingbudgets, als sich mit den wirklichen Gamechangern auseinanderzusetzen. Aber ein nachhaltiger Erfolg entsteht erst, wenn die Journey ganzheitlich betrachtet wird und alle relevanten Stakeholder ihre Maßnahmen perfekt aufeinander abstimmen.

Wie gut ein E-Commerce-Auftritt performt und wie viel Potenzial noch verborgen ist, ist

mittlerweile sehr einfach herauszufinden. Mit der Hilfe von Usability- und Accessibility-Checks lassen sich die Potenziale und Handlungsfelder umgehend aufdecken. Und nicht selten sind es die kleinen Dinge, die dem großen Erfolg im Weg standen.