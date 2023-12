Die absatzwirtschaft wünscht frohe Weihnachten  

2023 war für viele Unternehmen ein herausforderndes Jahr. Es war für unsere Branche aber auch ein sehr spannendes. Denken Sie nur mal an ChatGPT. Und wie wird 2024? Alles ist drin, langweilig wird es sicher nicht.

Sinkende Werbeausgaben und ein immer stärker fragmentierter Markt haben es Marken in diesem Jahr nicht gerade leichter gemacht, ihre Zielgruppen zu erreichen. Aber: Mit weniger Budget und den richtigen KI-Tools kann man durchaus kreativer sein und effizienter wirtschaften.

Das haben wir versucht, in unserer Berichterstattung über die vielen Schwerpunkte in diesem Jahr, von Neuromarketing über (Digitale) Transformation, über New Work und E-Commerce, abzubilden.

Das Jahr 2023 für die absatzwirtschaft

Aufmerksamkeitsstark geht auch dieses Jahr zu Ende. Bereits zum vierten Mal stellt die absatzwirtschaft im Dezember 24 Marketing-Talente vor, die für ihr junges Alter schon beachtliche Erfolge erzielt haben – sei es in Agenturen oder bei Marken, in der Forschung oder als Gründer*innen. Sie erzählen aber nicht nur Aufstiegsgeschichten, sondern benennen auch Rückschläge auf ihrem Weg, kurz gesagt: Sie inspirieren.

Das Highlight des Jahres war aus unserer Sicht unumstritten der Marken-Award, der in diesem Sommer mit leicht verändertem Konzept stattfand und jede Menge Möglichkeiten bot, in den Dialog mit führenden Köpfen aus der Marketing-Community zu kommen. Wer mag, kann sich den Termin für kommendes Jahr direkt einmal notieren: Am Montag, 10. Juni, wird der Marken-Award in Düsseldorf stattfinden. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf marken-award.de.

Ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2024

Und da der Jahreswechsel auch immer dazu einlädt, sich Gedanken darüber zu machen, was verbessert werden kann und muss, wird es auch bei uns 2024 Veränderungen geben. An einigen arbeiten wir bereits seit einigen Wochen im Hintergrund, andere nehmen gerade erst Form an.

In jedem Fall freuen wir uns auf ein ereignisreiches Jahr und blicken neugierig auf 2024.

Herzlichen Dank an alle, die uns in diesem Jahr begleitet haben, mit Rat und Tat und konstruktiver Kritik zur Seite standen, unseren Kund*innen und Partner*innen, ohne die all dies nicht möglich wäre.

Kommen Sie gut ins neue Jahr, genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund!

Ihr Team der absatzwirtschaft